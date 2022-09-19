Німецькі депутати зібралися на Донбас: їхати планують через росію

В Україні вже відповіли

Члени німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ/AfD) вирушили до Росії, щоб потім потрапити на окуповані території Донбасу.

Як повідомляє ZEIT, про плани вирушити на окуповані території України повідомила у понеділок депутатська група АдГ у парламенті землі Саксонія-Ангальт.

Вони наголосили, що метою приїзду є бажання "отримати власне уявлення про гуманітарну ситуацію".

На це відреагував пішов посол України в Берліні, звинувативши депутатів АдГ у тому, що вони підтримують російську війну на знищення. Також він оприлюднив імена членів делегації.

До неї увійдуть депутати від парламенту Саксонії-Ангальт Даніель Вальд та Ганс-Томас Тілльшнайдер, а також депутати від Північного Рейну-Вестфалії Наталі Вейт, Світлана Рісто та Крістіан Блекс.

Тим часом американська неурядова організація Robert Lansing Institute наголосила, що деякі члени партії й раніше брали участь у російських операціях.

"Кремль наказав своїм шпигунам у Західній Європі проводити інформаційні та психологічні операції, спрямовані на приховування нових воєнних злочинів, скоєних росіянами в Харківській області з метою дискредитації України та її союзників, а також зриву постачання військової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно заявив, що не переглядатиме рішення про те, що його країна не передаватиме Україні танки.