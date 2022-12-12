Венгерский евродепутат призвал заморозить сотрудничество с "Росатомом"

Депутат Европарламента от Венгрии считает крайне важным ввести санкции против "Росатома" и его дочерних компаний

Проекты российского концерна "Росатом" в Европе должны быть заморожены, а против самого концерна и его дочерних компаний должны быть введены санкции. Также, необходимо ввести жесткие меры экспортного контроля для предотвращения экспорта западных технологий и оборудования для ядерных предприятий РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Венгрии, член комитетов по безопасности и комитета по иностранным отношениями Аттила Ара-Ковач.

"На мой взгляд, крайне важно ввести санкции против "Росатома" и его дочерних компаний и остановить проекты российской государственной атомной энергетической компании. Кроме того, я также полностью поддерживаю создание механизмов строгого экспортного контроля, направленных на предотвращение экспорта технологий и оборудования для вышеупомянутых компаний", — заявил политик.

"С одной стороны, если западные страны продолжат стратегическое партнерство с "Росатомом", это будет способствовать поддержке путинской военной машины, учитывая, что компания вносит большой вклад в российскую армию и промышленность. С другой стороны, такого рода партнерства в области критически важных инфраструктур также несут в себе очень серьезную геополитическую угрозу и угрозу безопасности, поскольку Россия может еще больше расширить свое присутствие и влияние посредством этих проектов. Например, в случае с АЭС "Пакш" в Венгрии реализация финансируется за счет российских кредитов, что означает, что государство не может свободно распоряжаться инфраструктурой до тех пор, пока кредит не будет погашен, и что с помощью денег Путин может влиять на решения принимаемые на международных площадках, таких как ЕС", — подытожил Аттила Ара-Ковач.

Ранее, в немецком Бундестаге депутат от партии "Союз 90/Зеленые", глава Европейского комитета немецкого парламента Антон Хофрайтер призвал поднять вопрос санкций в отношении "Росатома".

Напомним, в украинском Центре оборонных реформ опубликовали исследование согласно результатам которого помимо участия в проектах цивильной ядерной энергетики, российский концерн "Росатом" является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимается производством и эксплуатацией ядерного оружия.