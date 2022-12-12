Угорський євродепутат закликав заморозити співпрацю з "Росатомом"

Депутат Європарламенту від Угорщини вважає вкрай важливим запровадити санкції проти "Росатому" та його дочірніх компаній

Проекти російського концерну "Росатом" у Європі мають бути заморожені, а проти самого концерну та його дочірніх компаній мають бути запроваджені санкції. Також необхідно ввести жорсткі заходи експортного контролю для запобігання експорту західних технологій та обладнання для ядерних підприємств РФ.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Угорщини, член комітету з безпеки та комітету із іноземних відносин Аттіла Ара-Ковач.

"На мій погляд, вкрай важливо ввести санкції проти "Росатому" та його дочірніх компаній та зупинити проекти російської державної атомної енергетичної компанії. Крім того, я також повністю підтримую створення механізмів суворого експортного контролю, спрямованих на запобігання експорту технологій та обладнання для вищезгаданих компаній", — Заявив політик.

"З одного боку, якщо західні країни продовжать стратегічне партнерство з "Росатомом", це сприятиме підтримці путінської військової машини, враховуючи, що компанія робить великий внесок у російську армію і промисловість. З іншого боку, такого роду партнерства в галузі критично важливих інфраструктур також несуть у собі дуже серйозну геополітичну загрозу та загрозу безпеці, оскільки Росія може ще більше розширити свою присутність та вплив за допомогою цих проектів, наприклад, у випадку з АЕС "Пакш" в Угорщині реалізація фінансується за рахунок російських кредитів, що означає, що держава не може вільно розпоряджатися інфраструктурою доти, доки кредит не буде погашений, і що за допомогою грошей Путін може впливати на рішення, які приймаються на міжнародних майданчиках, таких як ЄС", — підсумував Аттіла Ара-Ковач.

Раніше, у німецькому Бундестазі депутат від партії "Союз 90/Зелені", голова Європейського комітету німецького парламенту Антон Хофрайтер закликав підняти питання санкцій щодо "Росатому".

Нагадаємо, в українському Центрі оборонних реформ опублікували дослідження згідно з результатами якого, крім участі в проектах цивільної ядерної енергетики, російський концерн "Росатом" є важливою складовою російського військово-промислового комплексу, зокрема, займається виробництвом та експлуатацією ядерної зброї.