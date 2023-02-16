Нидерланды не станут передавать Leopard 2 Украине: в чем причина

Амстердам поможет Украине другим способом

Власти Нидерландов сообщили, что не отказывались от идеи о поставках танков Украине, но для этого необходимо решение Германии, поскольку "Леопарды 2", которые есть на вооружении ее страны, входят в состав двухнационального батальона

Как сообщает The Guardian, представитель правительства страны Саша Лувхофф заявила, что тот факт, что у Нидерландов нет собственных танков не позволяет передать их Украине.

"Если бы Германия решила отправить танки из нашего двухнационального батальона, мы бы не возражали против этого. Мы также не будем возражать, если они решат отправить их позже", — сказала она.

Вместе с тем, она добавила, что Берлин решил вместо этого выделить для ВСУ танки из другого батальона.

Однако, как сообщает De Telegraaf, министр обороны страны Кайса Оллонгрен отметила, что Амстердам согласился передать 20 тысяч снарядов к "Леопардам 2", а также поможет с запчастями для этих танков и в обучении бойцов ВСУ.

Напомним, утром 15 февраля в западных СМИ появилась информация, что Нидерланды и Дания не будут поставлять вторые "Леопарды" на нужды ВСУ, однако вместо того, они профинансируют восстановление сотни "Леопардов 1".

Стоит отметить, что Нидерланды к тому же работают вместе с Польшей, Чехией и США над передачей Украине танков Т-72.

Как сообщалось ранее, в Польше сообщили, что первые поставки "Леопардов" в Украину произойдут уже в средине марта.