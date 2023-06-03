"1000 убитых в день россиян — слишком мало": в Эстонии сделали выводы из вторжения рф в Украину

В Эстонии поняли, что высокий уровень потерь в российской армии войну все равно не остановит

Один из главных уроков, которые миру необходимо извлечь из российской войны против Украины, заключается в том, что если враг начал вторжение, то его надо уничтожать до последнего солдата.

Как сообщает ERR, такое мнение высказал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем во время общения с журналистами.

По его словам, он изначально считал, что если украинские защитники будут убивать по 1000 российских солдат в день, то это сломает россиян психологически и они начнут протесты с требованиями остановить войну.

"Однако сегодня я вижу, что 1000 убитых в день – это слишком мало. Агрессора необходимо ликвидировать до последнего, когда он придет на вашу территорию, и вам остается только быть к этому готовым.", — отметил он.

При этом Херем добавил, что в случае если россия попытается напасть на Эстонию, жителям страны придется морально быть готовыми к тому, что потери будут, в том числе и среди мирного населения. В первую очередь это связано с тем, что системы ПВО не всемогущие, а россияне могут использовать нетрадиционные средства поражения, вроде модифицированных ракет к С-300.

"Теперь, когда россия сбросила маску, она уже не может даже притворяться демократической или цивилизованной", — сказал он.

Как сообщалось ранее, белорусский диктатор александр лукашенко на днях заявил, что единственной ошибкой россии и Беларуси после начала войны было то, что они не начали полномасштабное вторжение в 2014 году