"1000 убитих на день росіян — занадто мало": в Естонії зробили висновки з вторгнення рф в Україну

В Естонії зрозуміли, що високий рівень втрат у російській армії війну все одно не зупинить

Один із головних уроків, які світові необхідно винести з російської війни проти України, полягає в тому, що якщо ворог розпочав вторгнення, то його треба знищувати до останнього солдата.

Як повідомляє ERR, таку думку висловив командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем під час спілкування з журналістами.

За його словами, він спочатку вважав, що якщо українські захисники вбиватимуть по 1000 російських солдатів на день, це зламає росіян психологічно і вони почнуть протести з вимогами зупинити війну.

"Однак сьогодні я бачу, що 1000 убитих на день — це занадто мало. Агресора необхідно ліквідувати до останнього, коли він прийде на вашу територію, і вам залишається тільки бути готовим до цього", — зазначив він.

При цьому Херем додав, що якщо росія спробує напасти на Естонію, мешканцям країни доведеться морально бути готовими до того, що втрати будуть, у тому числі й серед мирного населення. Насамперед це пов’язано з тим, що системи ППО не всемогутні, а росіяни можуть використовувати нетрадиційні засоби ураження, на кшталт модифікованих ракет С-300.

"Тепер, коли росія скинула маску, вона вже не може навіть прикидатися демократичною чи цивілізованою", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, білоруський диктатор олександр лукашенко днями заявив, що єдиною помилкою росії та Білорусі після початку війни було те, що вони не розпочали повномасштабне вторгнення у 2014 році.