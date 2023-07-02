Макрон выступил против интересов ЕС в поддержку пророссийского сепаратизма

Президент Франции, вопреки генеральной линии ЕС, публично поддержал пророссийский сепаратизм в Карабахе. Французский лидер признает, что его политика на Южном Кавказе не поддерживается ни одним государством Евросоюза. С конца 2022 центральные украинские СМИ неоднократно указывали две основные причины такой антиевропейской политики Парижа.

В частности, 27 июня на встрече с представителями армянского общества Марселя Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджана Алиева большее давление, чем премьер Армении Пашинян: "Я единственный, у кого есть четкая позиция и послания по Арцаху" (так пророссийские армянские сепаратисты называют анклав в азербайджанском Карабахе).

Отмечая собственную "решительность по Арцаху", Макрон подчеркнул, что "будет продолжать свои усилия". В этом контексте он заявил, что "Франция впервые отправила своего военного атташе в посольство в Армении". Президент многозначительно намекнул в этой связи: "Мы сделаем все возможное!".

Марсельское заявление Макрона свидетельствует о поддержке линии пророссийского сепаратизма в Карабахе. В мае румынское подразделение Newsweek отмечало, что, стремясь обеспечить себе рычаг давления на Баку, Москва будет задействовать армянских сепаратистов в Карабахе, хотя эту территорию премьер Армении уже признал частью суверенного Азербайджана.

В свою очередь, иранцы и россияне рассматривают сепаратистский анклав в Карабахе как "аварийный выключатель" поставок энергоресурсов Азербайджана в ЕС, объяснял тогда один из ведущих израильских мозговых трестов Begin-Sadat Center.

Политика Макрона на Южном Кавказе полностью противоречит генеральной линии ЕС, направленной на либерализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Французский президент, выступая в Марселе, признал, что его поддержка сепаратизма в Карабахе остальная Европа таки не разделяет: "Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с такой повесткой дня ".

Комментируя эту встречу, депутат Национальной Ассамблеи Франции от президентской партии Renaissance Сабрина Агрести-Рубаш заявила по поводу сепаратистского анклава: "Их безопасность – наш приоритет".

В то время как Макрон занимается продвижением армянского сепаратизма, "ЕС, благодаря партнерству с Азербайджаном, получается отказаться от энергоресурсов из России", — отмечало в мае одно из крупнейших изданий Украины Цензор.

Чешская служба CNN объясняла: "Евросоюз особенно заинтересован в мире между Арменией и Азербайджаном… Азербайджан имеет потенциал стать ключевым энергетическим партнером ЕС, который может помочь компенсировать потерю российского ископаемого топлива". В то же время, румынский Newsweek цитировал канцлера Шольца: "Азербайджан является очень важным партнером для Германии и ЕС".

На этом фоне еще в прошлом году израильское издание Hamodia подмечало формирование "союза между Францией, Ираном и Россией, объединивших усилия против Азербайджана и Израиля на Кавказе". В мае The Wall Street Journal отметило, что политика Макрона на Южном Кавказе отвечает региональным интересам Москвы и Тегерана и противоречит усилиям Вашингтона и Брюсселя по достижению мирного урегулирования между Ереваном и Баку.

Так Макрон оказался заложником радикальных элементов в армянской диаспоре, несмотря на тот факт, что они имеют во Франции ничтожное электоральное влияние. Количество всех французских граждан армянского происхождения, имеющих право голоса, — около 600 тысяч. Это всего 1% от общей численности избирателей. Несмотря на это, президент одного из ведущих европейских государств фактически принял сторону армянских радикалов. "Не Азербайджан является агрессором в этом конфликте, но стал жертвой архитекторов проекта "Великая Армения", реализация которого осуществляется при содействии Москвы. Теперь по итогам Второй Карабахской войны Азербайджан восстанавливает свои суверенные территории. И это вызывает бешеную реакцию многомиллионной армянской диаспоры и отдельных французских политиков., подпавших под ее влияние», — сообщил в ноябре прошлого года сайт 5-го канала Украины.

Сразу после европейского саммита в Кишиневе 1 июня Макрон жаловался по телефону сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции Мураду Папазяну: "Только меня интересует будущее Арцаха, а другие участники переговорного процесса (в частности канцлер Германии Шольц и глава Европейского совета Мишель) считают Арцах невидимым".

На этом фоне центральные европейские и американские СМИ единогласно отмечают деструктивную роль Макрона на Южном Кавказе.

The Wall Street Journal подметил, что "Париж занял позицию, которая в целом усиливает русскую и иранскую игру на Южном Кавказе".

Болгарское издание Actualno отмечает: "Макрон проводит на Южном Кавказе политику, противоречащую усилиям Вашингтона и Брюсселя по достижению мира".

А РБК Украина пишет, что "поддерживая Армению, французские политики пытаются переключить политический фокус мира с войны в Украине на Южный Кавказ".

Хорватское издание Direktno считает, что "французские политики, поддерживающие армянских марионеточных сепаратистов в Карабахе, действительно помогают Путину на Южном Кавказе".

Черногорский медиаресурс Portalanalitika вообще декларирует: "Поддержка Франции позволяет Москве сохранять свое военное присутствие на Южном Кавказе".

Издание EuToday, базирующееся в Лондоне, тоже соглашается со своими коллегами с континента: "Франции, как и России, невыгодно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт. Это служит им поводом для сохранения и увеличения своего влияния на Южном Кавказе".

Украинский Telegraf резюмирует: риторика Парижа ныне откровенно антиевропейская и все глубже декларирует просепаратистские армянские нарративы — "Политика Макрона на Южном Кавказе отвечает интересам Путина, и оба они препятствуют усилиям Вашингтона по достижению мира между Арменией и Азербайджаном".

Латвийское издание La.lv, как медиа Балтии, дипломатически сдержано, но и общие тенденции политиков французов тоже здесь заметили: "Лидеры Франции и России поощряют эскалацию конфликта на Кавказе, маскируя свои действия посреднической риторикой ".

Украинские медиа раскрыли еще одну причину, кроме влияния армянских радикалов, антиевропейской риторики Макрона: "Франция откровенно не заинтересована в победе Украины, поэтому регулярно общается с Кремлем в режиме "глубокого реверанса". Энергетическая и экономическая зависимость французов от России заставляет их подыгрывать агрессиям, параллельно травя Азербайджан, чтобы угодить Путину…», – объяснял украинский сайт 24tv.

"Влиятельные силы во Франции не заинтересованы в победе Украины и смещают акценты с путинского диктатора на Азербайджан, который бесплатно поставляет топливо Украине", — отмечал сайт Fakty.ua.

"Кремль диктует новую внешнюю политику Франции ", — признавало в том же контексте издание Le Globe France.

"Париж стремится к политической коалиции с россиянами для усиления влияния на Кавказе ", — констатировало одно из крупнейших изданий Украины Цензор.