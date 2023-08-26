"Украинцы страдают от поддержки Запада": Орбан отметился новыми абсурдными заявлениями

Он высказался в полном соответствии с линией российских пропагандистов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими антиукраинскими высказываниями, снова отличился. Теперь он упрекнул Запад в поддержке Украины, заявив, что от этого якобы страдают украинцы.

Об этом Орбан сказал на конференции представителей правых и ультраправых сил. По его словам, чтобы остановить войну, нужно "прекращение огня и немедленно".

"После отправки на передовую военные имеют шанс выжить 4-7 дней. Во время моего выступления в Украине погибли десятки человек", – заявил он.

Он также перечислил "ошибки Европы" и подчеркнул "правильную позицию" Венгрии. Его заявления повторяют те, которые транслирует кремль.

"Первой ошибкой Европы была глобализация этой войны. Единственной страной, которая на следующий день после начала войны заявила, что ее нужно локализовать, была наша страна. Стратегия Запада состоит в том, что украинцы воюют и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – сказал Орбан.

Он также, тоже в соответствии с линией российских пропагандистов, высказал мнение, что Запад ошибается, что военная помощь Украине приведет к поражению рф. Орбан добавил, что "мир должен быть заключен немедленно".

"Либо мир должен быть заключен немедленно, или нужна новая стратегия. Но таких нет. Поскольку украинцы в живой силе невыгодны, надо было бы посылать солдат, а этого никто не хочет и не решается. Я считаю, что это ошибка планирования со стороны ЕС, за которую украинцы платят огромную цену. Сейчас мы направили 70 миллиардов евро, а затем обсуждаем, присылать ли еще 50 миллиардов, когда ЕС нуждается в каждом пенни, чтобы восстановить свою конкурентоспособность", – заявил Орбан.

Видимо, премьер-министр Венгрии забыл, кто начал и ведет эту войну. Как и о том, что творят россияне на оккупированных территориях. И хотя украинцы действительно гибнут на фронтах, если бы мы отказались от сопротивления, число жертв россии было бы еще большим, так как рф стремится уничтожить каждого украинца.

Как сообщал "Телеграф", ранее Орбан заявил, что Украина якобы потеряла свой суверенитет. По его словам, у нас нет денег, военной промышленности и сейчас страна получает всевозможную помощь от Запада и США, включая оружие.