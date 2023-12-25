Держать РФ подальше от границ: глава МИД Чехии пояснил, почему важно помогать Украине

Европа должна понимать опасность, которую представляет Россия

В Чехии отлично понимают, что если Украина падет в ходе войны, то Россия окажется непосредственно на границах Европейского союза.

Как рассказал глава МИД республики Ян Липавский в интервью ČTK, в настоящее время главной задачей его страны является удерживать амбиции Кремля как можно дальше от своей границы, чем подчеркнул важность помощи Украине.

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая также точит зубы на центральноевропейский регион и на страны Балтии", — отметил он.

Липавский добавил, что любая помощь Украине поможет удержать Россию как можно дальше от границ Чехии, что для него является одним из ключевых приоритетов. Министр подчеркнул, что на Западе можно заметить некую усталость от войны, но если позволить себе закрыть на нее глаза, то можно легко потерять свою собственную свободу и суверенитет.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача — держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена ​​наша политика", — сказал он.

При этом глава МИД Чехии добавил, что в Европе по этому поводу ведутся непростые дебаты, но он уверен, что там могут достичь соглашения.

Как сообщалось ранее, западные разведчики не исключают, что Россия может напасть на Европу в конце 2024 года, воспользовавшись политической нестабильностью после выборов в США.