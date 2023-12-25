Тримати РФ подалі від кордонів: глава МЗС Чехії пояснив, чому важливо допомагати Україні

Європа має розуміти небезпеку, яку представляє Росія

У Чехії чудово розуміють, що якщо Україна впаде під час війни, то Росія виявиться безпосередньо на кордонах Європейського союзу.

Як розповів глава МЗС республіки Ян Липавський в інтерв’ю ČTK, наразі головним завданням його країни є утримувати амбіції Кремля якнайдалі від свого кордону, чим наголосив на важливості допомоги Україні.

"Ми повинні пам’ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка також точить зуби на центральноєвропейський регіон та країни Балтії", — зазначив він.

Липавський додав, що будь-яка допомога Україні допоможе утримати Росію якнайдалі від кордонів Чехії, що для нього є одним із ключових пріоритетів. Міністр наголосив, що на Заході можна помітити деяку втому від війни, але якщо дозволити собі заплющити на неї очі, то можна легко втратити свою власну свободу та суверенітет.

"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання — тримати Росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика", — сказав він.

При цьому глава МЗС Чехії додав, що в Європі щодо цього ведуться непрості дебати, але він упевнений, що там можуть досягти угоди.

Як повідомлялося раніше, західні розвідники не виключають, що Росія може напасти на Європу наприкінці 2024 року, скориставшись політичною нестабільністю після виборів у США.