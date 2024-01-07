"Нужно быть готовыми": в Швеции оценили, до каких пор Россия будет угрожать Европе

Европе стоит быть готовой к длительной конфронтации

Россия в обозримом будущем будет представлять угрозу не только для Украины, но и для Швеции и для всех остальных стран Европы, а потому им необходимо готовиться к долгосрочному противостоянию.

Как сообщает Dagens Nyheter, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём рассказал, что его страна будет и в будущем поддерживать Украину, поскольку она сражается за свободу всей Европы.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности", — отметил он.

Министр отметил, что Швеция продолжит оказывать военную и политическую поддержку Украине, а также будет рада приветствовать ее в составе ЕС. Кроме того, Бильстрём говорит, что Стокгольм готов к выполнению новых обязанностей когда завершится процесс вступления в НАТО и может сыграть свою роль в обеспечении безопасности на границе с Россией, в Арктике и в Средиземноморском регионе.

Как сообщалось ранее, Норвегия на днях сняла запрет для военной промышленности на продажи оружия ВСУ. Стоит отметить, что в стране с 1959 года действует запрет на поставки оружия в воюющие страны, однако для Украины решено сделать исключение.