"Потрібно бути готовими": у Швеції оцінили, до яких пір Росія загрожуватиме Європі

Європі варто бути готовою до тривалої конфронтації

Росія в найближчому майбутньому становитиме загрозу не тільки для України, а й для Швеції та для всіх інших країн Європи, а тому їм необхідно готуватися до довгострокового протистояння.

Як повідомляє Dagens Nyheter, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом розповів, що його країна і в майбутньому підтримуватиме Україну, оскільки вона бореться за свободу всієї Європи.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН та порядок європейської безпеки", — зазначив він.

Міністр зазначив, що Швеція продовжить надавати військову та політичну підтримку Україні, а також буде рада вітати її у складі ЄС. Крім того, Більстрьом каже, що Стокгольм готовий до виконання нових обов’язків, коли завершиться процес вступу до НАТО і може відіграти свою роль у забезпеченні безпеки на кордоні з Росією, Арктиці та Середземноморському регіоні.

Як повідомлялося раніше, Норвегія днями зняла заборону для військової промисловості на продаж зброї ЗСУ. Варто зазначити, що в країні з 1959 року діє заборона на постачання зброї до воюючих країн, проте для України вирішено зробити виняток.