В Польше мобилизуют женщин и мужчин, а за неявку - 5 лет тюрьмы: подробности нового закона

Мобилизации подлежат все граждане, которые пригодны к службе

В Польше ввели новый образец призывного билета на случай войны или мобилизации. Если мужчины не явятся в военкоматы или воинские части в указанное время, их обещают лишать свободы.

Об этом сообщает Forsal. Нововведения действуют в стране с 13 января 2024 года на основании постановления Министра национальной обороны от 7 декабря 2023 года.

В повестке появится отметка "немедленно", которая означает, что мобилизованный должен явиться к месту явки не позднее 6 часов с момента получения. За неявку во время мобилизации или войны предусмотрены также новое наказание — лишение свободы на срок не менее 5 лет.

Но есть исключение — уважительные причины. Но о них нужно уведомить соответствующий административный орган как можно скорее после объявления мобилизации или войны. Сообщить о своих причинах можно главе коммуны, мэру или президенту города. В таком случае человеку могут назначить новую дату явки в комиссию.

В Польше планируют вручить повестки примерно 230 тысячам граждан. Сделано это будет в рамках прохождения военной квалификации, которая запланирована на февраль 2024 года. Примечательно, что повестки будут вручать не только мужчинам, но и женщинам до 60 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России планируют выдавать электронные повестки. Стало известно, когда заработает система по всей стране.