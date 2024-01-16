У Польщі мобілізують жінок та чоловіків, а за неявку – 5 років в’язниці: подробиці нового закону

Мобілізації підлягають усі громадяни, які придатні до служби

У Польщі запровадили новий зразок призовного квитка на випадок війни чи мобілізації. Якщо чоловіки не з’являться до військкоматів чи військових частин у зазначений час, їх обіцяють позбавляти волі.

Про це повідомляє Forsal. Нововведення діють у країні з 13 січня 2024 року на підставі ухвали Міністра національної оборони від 7 грудня 2023 року.

У повістці з’явиться позначка "негайно", яка означає, що мобілізований повинен з’явитися до місця явки не пізніше 6 годин з моменту отримання. За неявку під час мобілізації чи війни передбачено також нове покарання — позбавлення волі на строк не менше ніж 5 років.

Але є виняток – поважні причини. Але про них потрібно повідомити відповідний адміністративний орган якнайшвидше після оголошення мобілізації чи війни. Повідомити про свої причини можна голові комуни, меру чи президенту міста. У такому разі людині можуть призначити нову дату явки до комісії.

У Польщі планують вручити повістки приблизно 230 тисячам громадян. Зроблено це буде у рамках проходження військової кваліфікації, яка запланована на лютий 2024 року. Примітно, що повістки вручатимуть не лише чоловікам, а й жінкам віком до 60 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії планують видавати електронні повістки. Стало відомо, коли почне працювати система по всій країні.