Треба більше мʼяса? У Росії розповіли, коли почнуть видавати електронні повістки

Масштаби мобілізації окупантів ростуть

У Росії планують запровадити видачу електронних повісток, щоб збільшити кількісний склад армії РФ. Система має запрацювати по всій території РФ до 2025 року

Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов в інтервʼю росЗМІ. За його словами, зараз активно переводяться в електронний формат наявні особисті справи всіх військовозобов'язаних громадян Росії, які проходять службу.

Державний план передбачає, що у результаті буде створено єдину автоматизовану систему обліку військовослужбовців та військовозобов'язаних. Вона має синхронізуватись із системою Держпослуги, яка є російським аналогом української "Дії".

Зазначається, що це дозволить своєчасно оновлювати дані щодо військовозобов'язаних та надсилати різні повідомлення та повістки від військкоматів через Інтернет.

Зауважимо, що відповідно до закону, який російський диктатор Володимир Путін підписав навесні 2023 року, електронна повістка буде вважатися врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційній системі.

У разі якщо повістка, оформлена письмово або в електронному вигляді, не вручена, вона вважається в будь-якому випадку врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток, говорить документ.

Також передбачається, що громадянин, який підлягає призову на військову службу, який отримав повістку військового комісаріату після зазначеної в ній дати явки, у двотижневий термін з дня отримання повістки зобов'язаний повідомити про це особисто з'явившись у військовий комісаріат або через портал Держпослуг.

Громадянин, який підлягає призову на військову службу, який не отримав повістку військового комісаріату під час проведення призову, зобов'язаний протягом двох тижнів з початку наступного призовного періоду особисто з'явитися у військкомат для звірки даних.

Раніше "Телеграф" писав, що щодня до лав збройних сил Росії приходить близько 1000-1100 осіб. Тобто в місяць ворожа армія поповнюється приблизно на 30 тисяч людей.