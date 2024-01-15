Нужно больше мяса? В России рассказали, когда начнут выдавать электронные повестки

Масштабы мобилизации окупантов растут

В России планируется ввести выдачу электронных повесток, чтобы увеличить количественный состав армии РФ. Система должна заработать по всей территории РФ к 2025 году

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью росСМИ. По его словам, сейчас активно переводятся в электронный формат имеющиеся личные дела всех проходящих службу военнообязанных граждан России.

Государственный план предусматривает, что в результате будет создана единая автоматизированная система учета военнослужащих и военнообязанных. Она должна синхронизироваться с системой Госуслуги, которая является российским аналогом украинской "Дии".

Это позволит своевременно обновлять данные о военнообязанных и отправлять различные сообщения и повестки от военкоматов через Интернет.

Отметим, что согласно закону, который российский диктатор Владимир Путин подписал весной 2023 года, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

В случае если повестка, оформленная в письменном виде или в электронном виде, не вручена, она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорит документ.

Также предполагается, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военный комиссариат или через портал Госуслуг.

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата во время проведения призыва, обязан в течение двух недель с начала следующего призывного периода лично явиться в военкомат для сверки данных.

Ранее "Телеграф" писал, что ежедневно в ряды вооруженных сил России приходит около 1000-1100 человек. То есть в месяц вражеская армия пополняется примерно на 30 тысяч человек.