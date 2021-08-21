Россиянин проплыл 20 километров по морю, чтобы сбежать в Японию

Власти Японии пока не решили его дальнейшую судьбу.

Россиянин проплыл 20 километров с Курильских островов до японского острова Хоккайдо, чтобы попросить убежища.

Об этом пишет японское издание Kyodo.

Мужчина переехал на остров Кунашир из Удмуртии и проживал на нем в течение последних трех лет.

От Кунашира до побережья Хоккайдо около 20 километров, а глубина разделяющего их пролива может составлять до 2,5 тысяч метров. Несмотря на это, мужчину это не остановило.

В настоящее время его доставили в иммиграционное бюро города Саппоро. Вскоре станет понятно, позволят ли ему остаться в Японии или же депортируют обратно.

В море он вышел еще 17 августа, а спустя два дня его задержали японские пограничники.

В российском посольстве информацию не комментируют, также не понятно, каким образом мужчине удалось пересечь пролив.

Кунашир на карте

Как известно, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются предметом территориальных споров между Россией и Японией. СССР после завершения Второй мировой войны установил над ними свой контроль, а после его развала острова перешли России. Япония же расценивает это, как продолжающуюся оккупацию.

Длящиеся разногласия являются преградой на пути к подписанию мирного договора между РФ и Японией и дальнейшему развитию их дипломатических отношений.

Как сообщалось ранее, 9 августа Минобороны РФ сообщило, что планирует построить ряд новых военных объектов на Курильских островах.