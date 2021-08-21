Росіянин проплив 20 кілометрів по морю, щоб втекти до Японії
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Влада Японії поки не вирішила його подальшу долю.
Росіянин проплив 20 кілометрів з Курильських островів до японського острова Хоккайдо, щоб попросити притулку.
Про це пише японське видання Kyodo.
Чоловік переїхав на острів Кунашир з Удмуртії і проживав на ньому протягом останніх трьох років.
Від Кунашир до узбережжя Хоккайдо близько 20 кілометрів, а глибина протоки що розділяє їх може становити до 2,5 тисячі метрів. Незважаючи на це, чоловіка це не зупинило.
В даний час його доставили в імміграційне бюро міста Саппоро. Незабаром стане зрозуміло, чи дозволять йому залишитися в Японії або ж депортують назад.
В море він вийшов ще 17 серпня, а через два дні його затримали японські прикордонники.
У російському посольстві інформацію не коментують, також не зрозуміло, яким чином чоловікові вдалося перетнути протоку.
Як відомо, острова Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї є предметом територіальних суперечок між Росією і Японією. СРСР після завершення Другої світової війни встановив над ними свій контроль, а після його розвалу острова перейшли Росії. Японія ж розцінює це, як окупацію.
Триваючі розбіжності є перепоною на шляху до підписання мирного договору між РФ і Японією і подальшого розвитку їх дипломатичних відносин.
Як повідомлялося раніше, 9 серпня Міноборони РФ повідомило, що планує побудувати ряд нових військових об’єктів на Курильських островах.
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