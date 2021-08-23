Укр

В Москву-реку упал самолет - СМИ

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Москву-реку упал самолет - СМИ Новость обновлена 23 августа 2021, 12:25
Частный самолет рухнул в Москву-реку

Причиной падения могла стать ошибка пилотирования

В России в Москву-реку в районе подмосковной Коломны рухнул частный легкомоторный самолет-амфибия. Авария произошла из-за неудачной посадки.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник.

На место прибыли оперативные службы. Подробности инцидента на данный момент выясняются. Источники говорят, что причиной падения могла стать ошибка пилотирования.

Как сообщил Telegram-канал Mash, самолет отрабатывал взлёт-посадку, а четвертая попытка для пилота оказалась неудачной и самолет рухнул в воду. Пострадавших в аварии нет. Все пилоты выплыли на берег самостоятельно.

Также известно, что борт самолета-амфибии уже вытащили из реки на берег.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Камчатке в ночь на 12 августа в Курильское озеро упал пассажирский вертолет с 16 туристами на борту. Часть пассажиров удалось спасти, остальные погибли.

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