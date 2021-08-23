У Москву-ріку впав літак (відео)

Причиною падіння могла стати помилка пілотування

У Росії в Москву-ріку в районі підмосковної Коломни рухнув приватний легкомоторний літак-амфібія. Аварія сталася внаслідок невдалої посадки.

Про це у понеділок, 23 серпня, повідомило видання ТАСС з посиланням на джерело.

На місце прибули оперативні служби. Подробиці інциденту на даний момент з’ясовуються. Джерела кажуть, що причиною падіння могла стати помилка пілотування.

Як повідомив Telegram-канал Mash, літак відпрацьовував зліт-посадку, а четверта спроба для пілота виявилася невдалою і літак звалився у воду. Постраждалих в аварії немає. Всі пілоти виплили на берег самостійно.

Також відомо, що борт літака-амфібії вже витягли з річки на берег.

У мережі також опублікували відео перших хвилин після падіння літака у річку. На кадрах, повітряне судно лежить на поверхні води.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Камчатці в ніч на 12 серпня в Курильські озеро впав пасажирський вертоліт з 16 туристами на борту. Частину пасажирів вдалося врятувати, інші загинули.