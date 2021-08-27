В ОАЭ российского "миллионера из трущоб" посадили на 10 лет за надругательство над валютой - СМИ
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Блогер снял видео, в котором зажал дирхамы между пальцами ног.
Российскому блогеру-аферисту Артему Маслову, которого еще называют "Миллионером из трущоб", вынесли приговор в Объединенных арабских эмиратах. По сообщениям ряда СМИ, его приговорили к 10 годам тюрьмы за надругательство над национальной валютой ОАЭ.
Информация об аресте блогера появилась в Telegram-канале Shtoragatе.
Причиной для ареста якобы стало видео с валютой ОАЭ дирхамами, которые он пересчитывал, зажав между пальцами ног. Из-за этого блогера обвинили в надругательстве над валютой.
В сети при этом в рельность приговора блогеру не верят, ведь за надругательство над национальной валютой в ОАЭ предусмотрен лишь штраф. ПОльзователи считают, что блогер сам запустил фейк, пытаясь таким образом скрыться от кредиторов.
Стоит отметить, что в сообществе Shtoragatе часто публикуются новости о блогере, но сведений о том, кто владеет каналом, нет. С какой целью создано сообщество: освещения реальной информации или троллинга — не понятно.
Кто такой Артём Маслов
Артём Маслов стал известен в 2018 году как "миллионере из трущоб". Он хвастался, что смог заработать первый миллион до 18 лет, сдавая металлолом. В своих соцсетях он публиковал фото роскошной жизни, часто фотографировался с пачками денег.
При этом многие клиенты называли Маслова мошенником. Люди, которые якобы обращались к мужчине за "коучингом", жаловались, что он просто повторяет фразы других известных предпринимателей и не возвращаетденьги за некачественные услуги. ы
Как писал "Телеграф", ранее в России известного комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку о русских и матрасе с фекалиями.
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