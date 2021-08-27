В ОАЕ російського "мільйонера з нетрів" посадили на 10 років за наругу над валютою — ЗМІ

Блогер зняв відео, в якому затиснув дирхами між пальцями ніг.

Російському блогеру-аферистові Артему Маслову, якого ще називають "Мільйонером з нетрів", винесли вирок у Об’єднаних Арабських Еміратах. За повыдомленнями ряду ЗМІ, його засудили до 10 років в’язниці за наругу над національною валютою ОАЕ.

Інформація про арешт блогера з’явилася в Telegram-каналі Shtoragatе.

Причиною для арешту нібито стало відео з валютою ОАЕ дірхамамі, які він перераховував, затиснувши між пальцями ніг. Через це блогера звинуватили в нарузі над валютою.

У мережі при цьому в рельность вироку блогеру не вірять, адже за наругу над національною валютою в ОАЕ передбачений лише штраф. Вони вважають, що блогер сам запустив фейк, намагаючись таким чином сховатися від кредиторів.

Варто відзначити, що в співтоваристві Shtoragatе часто публікуються новини про блогер, але відомостей про те, хто володіє каналом, немає. З якою метою створено співтовариство: освітлення реальної інформації або троллінгу — не зрозуміло.

Хто такий Артем Маслов

Артем Маслов став відомий в 2018 році як "мільйонера з нетрів". Він хвалився, що зміг заробити перший мільйон до 18 років, здаючи металобрухт. У своїх соцмережах він публікував фото розкішного життя, часто фотографувався з пачками грошей.

Артем Маслов перераховує гроші. Фото: medialeaks.ru

При цьому багато клієнтів називали Маслова шахраєм. Люди, які нібито зверталися до чоловіка за "коучінгом", скаржилися, що він просто повторює фрази інших відомих підприємців і не возвращаетденьгі за неякісні послуги. и

Як писав "Телеграф", раніше в Росії відомого коміка Ідрак Мірзалізаде заарештували на 10 діб за жарт про росіян і матрац з фекаліями.