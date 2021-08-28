Чем дольше Путин будет у власти, тем глубже будет кризис в РФ, который наступит после его ухода - российский политолог

Российский политический режим называется "электоральный авторитаризм", и он очень нестабилен.

Перспективы российского режима все больше зависят от состояния здоровья президента РФ Владимира Путина. Сам Путин это, скорее всего, осознает, однако он сам создал ситуацию, когда ему и нужно назвать приемника, и одновременно нельзя этого делать.

Такое убеждение высказал российский политолог, доктор политических наук, декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов российскому интернет-изданию "Важные истории".

"Вообще этот политический режим — а он называется "электоральный авторитаризм" — очень нестабилен", — отметил политолог.

По его словам, особенность существующего в России режима состоит в том, что он приобрел устойчивость, но при этом становится всё менее оснащенным институтами, зато всё больше приобретает характер персональной власти Путина. Как следствие, перспективы режима все больше зависят от состояния здоровья Путина, "его физических и интеллектуальных возможностей".

"Сам Путин, вероятно, осознает эту проблему", — отмечает Голосов и добавляет, что хоть президент РФ и говорит о том, что назначит своего преемника, но не делает, и не сделает этого, чему есть объективные для него причины.

Доктор наук отмечает, что Путин должен официально объявить своего преемника, поскольку если этого не будет сделано, то такого человека никто в РФ признавать и не будет.

Если же такое лицо будет объявлено в качестве преемника, то уже сам Путин окажется "хромой уткой", ведь российские правящие элиты начнут выстраивать лояльность уже не по отношению к нему, а по отношению к его преемнику.

"Это создает парадоксальную ситуацию: при всем желании возможности назначить и натренировать такого преемника не будет", — констатирует политолог.

Он прогнозирует, что по мере того, как Путин будет стареть, он будет все меньше контролировать обстановку. При этом сменщика у него не появится, и чем дальше, тем больше он будет бояться назвать его.

"Когда Путин все-таки вынужден будет отказаться от власти, в стране, скорее всего, наступит хаос", — убежден Голосов.

При этом он подчеркивает, что ситуацию такого потенциального хаоса сам же Путин и создал.

Как следствие, отмечает Голосов, чем дольше такое положение дел будет длиться, тем глубже будет кризис, который наступит, когда режим — прежде всего, в лице Путина — прекратит свое существование.

По словам политолога, выходом из этого хаоса будет "полное изменение всех политических взаимоотношений" в Российской Федерации.

При этом он не берется прогнозировать, что в результате таких изменений станет наступление демократического строя в РФ.

"Но то, что произойдет кардинальная ломка существующих отношений власти, для меня очевидно", — подытожил доктор политических наук.

Политический обозреватель Александр Коваленко ранее высказывал мнение, что в Российской Федерации происходит постепенная передача власти от Владимира Путина действующему министру обороны страны Сергею Шойгу.