Чим довше Путін буде при владі, тим глибше буде криза в РФ, який настане після його відходу — російський політолог

Російський політичний режим називається "електоральний авторитаризм", і він дуже нестабільний.

Перспективи російського режиму все більше залежать від стану здоров’я президента РФ Володимира Путіна. Сам Путін це, швидше за все, усвідомлює, проте він сам же і створив ситуацію, коли йому і потрібно назвати наступника, і одночасно не можна цього робити.

Таке переконання висловив російський політолог, доктор політичних наук, декан факультету політичних наук Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов російському інтернет-виданню "Важливі історії".

"Взагалі цей політичний режим — а він називається "електоральний авторитаризм" - дуже нестабільний", — зазначив політолог.

За його словами, особливість існуючого в Росії режиму полягає в тому, що він набув певної стійкості, але при цьому стає все менш оснащеним інститутами, зате все більше набуває характеру персональної влади Путіна. Як наслідок, перспективи режиму все більше залежать від стану здоров’я Путіна, "його фізичних та інтелектуальних можливостей".

"Сам Путін, ймовірно, усвідомлює цю проблему", — зазначає Голосов і додає, що хоч президент РФ і говорить про те, що призначить свого наступника, але не робить, і не зробить цього, чому є об’єктивні для нього причини.

Доктор наук відзначає, що Путін повинен офіційно оголосити свого наступника, оскільки якщо цього не буде зроблено, то таку людину ніхто в РФ визнавати і не буде.

Якщо ж така особа буде оголошена в якості наступника, то вже сам Путін виявиться "кульгавою качкою", адже російські правлячі еліти почнуть вибудовувати лояльність вже не по відношенню до нього, а по відношенню до його наступника.

"Це створює парадоксальну ситуацію: при всьому бажанні можливості призначити і натренувати такого наступника не буде", — констатує політолог.

Він прогнозує, що в міру того, як Путін буде старіти, він буде все менше контролювати ситуацію. При цьому наступника у нього не з’явиться, і чим далі, тим більше він буде боятися назвати його.

"Коли Путін все-таки змушений буде відмовитися від влади, в країні, швидше за все, наступить хаос", — переконаний Голосов.

При цьому він підкреслює, що ситуацію такого потенційного хаосу сам же Путін і створив.

Як наслідок, відзначає Голосов, чим довше такий стан справ триватиме, тим глибше буде криза, яка настане, коли режим — перш за все, в особі Путіна — припинить своє існування.

За словами політолога, виходом з цього хаосу буде "повна зміна всіх політичних взаємин" в Російській Федерації.

При цьому він не береться прогнозувати, що в результаті таких змін стане наступ демократичного ладу в РФ.

"Але те, що станеться кардинальна ломка існуючих відносин влади, для мене очевидно", — підсумував доктор політичних наук.

Політичний оглядач Олександр Коваленко раніше висловлював думку, що в Російській Федерації відбувається поступова передача влади від Путіна чинному міністру оборони країни Сергію Шойгу.