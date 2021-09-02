Укр

"Иисус Христос - первый коммунист на планете": в России бурно обсуждают высказывание политика

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Иисус Христос. Иллюстративное изображение Новость обновлена 02 сентября 2021, 15:03
Иисус Христос. Иллюстративное изображение

Политик заявив, что идеи коммунизма зафиксированы в Библии

В России лидер "Коммунистической партии" Геннадий Зюганов отличился заявлением, что Иисус Христос был первым коммунистом планеты, а его проповеди один в один совпадают с моральным кодексом "строителей коммунизма". Пользователи сети отправили политика пить таблетки и лечить голову.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда".

Зюганов сначала заявил, что Иисус был первым коммунистом планеты, а затем добавил, что лозунг коммунистов написан в послании апостола Павла и призвал ведущих изучать Библию.

"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один, вы просто ахнете. Главный лозунг коммунистов "Кто не работает – тот не ест" написан в послании апостола Павла к фессалоникийцам. Надо изучать Библию – вы тогда будете понимать многое", – заявил политик.

В сети заявление политика возмутило как верующих, так и атеистов. Пользователи один за другим писали, что "ему пора пить таблетки", другие обвиняли в предвыборных бреднях, большинство сошлось на том, что Зюганов — не в своем уме.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России стендап-комика Идрака Мирзализаде сначала арестовали, а затем признали пожизненно нежелательным в стране за шутку про россиян и грязный матрас. Ее МВД РФ сочло "возбуждающей ненависть и унижающей достоинство".

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