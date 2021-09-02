"Ісус Христос — перший комуніст на планеті": в Росії бурхливо обговорюють висловлювання політика

Політик заявив, що ідеї комунізму зафіксовані у Біблії

У Росії лідер "Комуністичної партії" Геннадій Зюганов відзначився заявою, що Ісус Христос був першим комуністом планети, а його проповіді один в один збігаються з моральним кодексом "будівників комунізму". Користувачі мережі відправили політика пити таблетки і лікувати голову.

Відповідна заява була зроблена в ефірі радіо "Комсомольская правда".

Зюганов спочатку заявив, що Ісус був першим комуністом планети, а потім додав, що гасло комуністів написане у посланні апостола Павла і закликав ведучих вивчати Біблію.

"Першим комуністом на планеті у новому літочисленні був Ісус Христос. Покладіть поруч проповідь Ісуса і моральний кодекс будівника комунізму — один в один, ви просто ахнете. Головне гасло комуністів "Хто не працює — той не їсть" написане у посланні апостола Павла до фесалонікійців. Треба вивчати Біблію — ви тоді будете розуміти багато", — заявив політик.

У мережі заява політика обурила як віруючих, так і атеїстів. Користувачі один за іншим писали, що "йому пора пити таблетки", інші звинувачували в передвиборчій маячні, більшість зійшлася на тому, що Зюганов — не при своєму розумі.

Реакція користувачів мережі

Реакція користувачів мережі

Реакція користувачів мережі

Реакція користувачів мережі

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