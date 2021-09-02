Рус

"Ісус Христос — перший комуніст на планеті": в Росії бурхливо обговорюють висловлювання політика

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Ісус Христос. Ілюстративне зображення Новина оновлена 02 вересня 2021, 15:03
Ісус Христос. Ілюстративне зображення

Політик заявив, що ідеї комунізму зафіксовані у Біблії

У Росії лідер "Комуністичної партії" Геннадій Зюганов відзначився заявою, що Ісус Христос був першим комуністом планети, а його проповіді один в один збігаються з моральним кодексом "будівників комунізму". Користувачі мережі відправили політика пити таблетки і лікувати голову.

Відповідна заява була зроблена в ефірі радіо "Комсомольская правда".

Зюганов спочатку заявив, що Ісус був першим комуністом планети, а потім додав, що гасло комуністів написане у посланні апостола Павла і закликав ведучих вивчати Біблію.

"Першим комуністом на планеті у новому літочисленні був Ісус Христос. Покладіть поруч проповідь Ісуса і моральний кодекс будівника комунізму — один в один, ви просто ахнете. Головне гасло комуністів "Хто не працює — той не їсть" написане у посланні апостола Павла до фесалонікійців. Треба вивчати Біблію — ви тоді будете розуміти багато", — заявив політик.

У мережі заява політика обурила як віруючих, так і атеїстів. Користувачі один за іншим писали, що "йому пора пити таблетки", інші звинувачували в передвиборчій маячні, більшість зійшлася на тому, що Зюганов — не при своєму розумі.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії стендап-коміка Ідрак Мірзалізаде спочатку заарештували, а потім визнали довічно небажаним у країні за жарт про росіян і брудний матрац. МВС РФ визнали жарт таким, що "породжує ненависть і принижує гідність".

У Росії кажуть, що перші поставки газу через "Північний потік — 2" стартують вже в цьому опалювальному сезоні
Новини Росії
Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Росії кажуть, що перші поставки газу через "Північний потік — 2" стартують вже в цьому опалювальному сезоні
Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський зустрівся з Байденом: головне
Дата публікації
Категорія
З 2017 року українці активно отримують російські паспорти
Півмільйона українців стали громадянами РФ, виконуючи указ Путіна — чим може відповісти Україна?
Дата публікації
Категорія
MamaRika не розкриває ім'я первістка через забобони
Співачка MamaRika: з народженням сина мій день складається з годувань та змін підгузок, але вже планую гастролі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Швидше поразка, ніж перемога: що говорять в Україні про зустріч Зеленського з Байденом