"Как на коньках": 19 машин разбились на разлитом битуме в России (видео момента)

На участке ранее проводились дорожные работы

Во вторник, 14 сентября, в Златоусте Челябинской области России столкнулись сразу 19 автомобилей, — по словам водителей, дорога была покрыта битумом.

Видео момента опубликовали в сети местные ресурсы, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент имел место на перегоне Машзавод-Гагарина. На коротком участке дороги произошло восемь аварий, в которых суммарно разбились 19 авто, в числе которых 14 легковых машин и 5 микроавтобусов.

Вследствие аварии чудом никто не пострадал, обошлось лишь механическими повреждениями транспортных средств.

Водители утверждают, что дорога будто бы была покрыта маслом, так заскользили машины. Незадолго до инцидента на этом участке проводились ремонтные работы, на фоне чего заподозрили, что дорожное покрытие было обработано битумом. При этом, никаких предупреждающих знаков установлено не было.

Смотрите на видео, как это было:

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киевской области разбились фура, легковушка и два микроавтобуса с пассажирами — авария почти полностью парализовала движение по трассе.