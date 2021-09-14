Рус

"Як на ковзанах": 19 машин розбилися на розлитому бітумі в Росії (відео моменту)

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Зіткнулися 14 легковиків та 5 мікроавтобусів
Зіткнулися 14 легковиків та 5 мікроавтобусів

На ділянці раніше проводилися дорожні роботи

У вівторок, 14 вересня, в Златоусті Челябінської області Росії зіткнулися відразу 19 автомобілів, — за словами водіїв, дорога була покрита бітумом.

Відео моменту опублікували в мережі місцеві ресурси, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що інцидент мав місце на перегоні Машзавод-Гагаріна. На короткій ділянці дороги сталося вісім аварій, в яких сумарно розбилися 19 авто, в числі яких 14 легкових машин і 5 мікроавтобусів.

Внаслідок аварії дивом ніхто не постраждав, обійшлося лише механічними пошкодженнями транспортних засобів.

Водії стверджують, що дорога нібито була покрита маслом, так заковзали машини. Незадовго до інциденту на цій ділянці проводилися ремонтні роботи, на тлі чого запідозрили, що дорожнє покриття було оброблено бітумом. При цьому, ніяких попереджувальних знаків встановлено не було.

Дивіться на відео, як це було:

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Київській області розбилися фура, легковик та два мікроавтобуси з пасажирами — аварія майже повністю паралізувала рух по трасі.

Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Гроші
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися