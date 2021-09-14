"Як на ковзанах": 19 машин розбилися на розлитому бітумі в Росії (відео моменту)

На ділянці раніше проводилися дорожні роботи

У вівторок, 14 вересня, в Златоусті Челябінської області Росії зіткнулися відразу 19 автомобілів, — за словами водіїв, дорога була покрита бітумом.

Відео моменту опублікували в мережі місцеві ресурси, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що інцидент мав місце на перегоні Машзавод-Гагаріна. На короткій ділянці дороги сталося вісім аварій, в яких сумарно розбилися 19 авто, в числі яких 14 легкових машин і 5 мікроавтобусів.

Внаслідок аварії дивом ніхто не постраждав, обійшлося лише механічними пошкодженнями транспортних засобів.

Водії стверджують, що дорога нібито була покрита маслом, так заковзали машини. Незадовго до інциденту на цій ділянці проводилися ремонтні роботи, на тлі чого запідозрили, що дорожнє покриття було оброблено бітумом. При цьому, ніяких попереджувальних знаків встановлено не було.

Дивіться на відео, як це було:

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Київській області розбилися фура, легковик та два мікроавтобуси з пасажирами — аварія майже повністю паралізувала рух по трасі.