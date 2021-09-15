Хакамада сообщила о смерти мужа

На момент смерти мужчине было 66 лет.

В России скончался глава проекта по изучению иностранных языков LinguaLeo и муж политика Ирины Хакамады Владимир Сиротинский.

Об этом она сообщила в сторис в своем Инстаграм.

"Последний сэт мужа. Он ушел", — написала она.

Умер муж Хакамады

Издание Super.ru со ссылкой на представителя политика пишет, что у 66-летнего мужчины были проблемы с сердцем.

Для Хакамады Сиротинский был четвертым мужем, у них есть дочь Мария, болеющая синдромом Дауна. Сейчас ей 24 года.

Последний пост в своих соцсетях мужчина обнародовал еще 3 февраля, а в Инстаграме Хакамады последнее видео с ним датировано 18 июля.

Как сообщалось ранее, 14 сентября скончался советский атлет Юрий Седых. 35 лет назад он установил мировой рекорд по метанию молота, которые по сей день не был никем побит.