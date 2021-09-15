Укр

Хакамада сообщила о смерти мужа

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
199
Владимир Сиротинский Новость обновлена 15 сентября 2021, 18:48
Владимир Сиротинский

На момент смерти мужчине было 66 лет.

В России скончался глава проекта по изучению иностранных языков LinguaLeo и муж политика Ирины Хакамады Владимир Сиротинский.

Об этом она сообщила в сторис в своем Инстаграм.

"Последний сэт мужа. Он ушел", — написала она.

Умер муж Хакамады
Умер муж Хакамады

Издание Super.ru со ссылкой на представителя политика пишет, что у 66-летнего мужчины были проблемы с сердцем.

Для Хакамады Сиротинский был четвертым мужем, у них есть дочь Мария, болеющая синдромом Дауна. Сейчас ей 24 года.

Последний пост в своих соцсетях мужчина обнародовал еще 3 февраля, а в Инстаграме Хакамады последнее видео с ним датировано 18 июля.

Как сообщалось ранее, 14 сентября скончался советский атлет Юрий Седых. 35 лет назад он установил мировой рекорд по метанию молота, которые по сей день не был никем побит.

На месте взрыва продолжают работать следователи
Днепр
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко может продолжить карьеру за океаном
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Категория
Краков - город на юге Польши с населением около 1 млн жителей
Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия