Хакамада повідомила про смерть чоловіка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 75
На момент смерті чоловіку було 66 років.
У Росії помер глава проєкт з вивчення іноземних мов LinguaLeo і чоловік політика Ірини Хакамади Володимир Сиротинський.
Про це вона повідомила в сторіс у своєму Інстаграм.
"Останній сет чоловіка. Він пішов", — написала вона.
Видання Super.ru з посиланням на представника політика пише, що у 66-річного чоловіка були проблеми з серцем.
Для Хакамади Сиротинський був четвертим чоловіком, у них є дочка Марія, що хворіє на синдром Дауна. Зараз їй 24 роки.
Останній пост у своїх соціальних мережах чоловік оприлюднив ще 3 лютого, а в інстаграмі Хакамади останнє відео з ним датовано 18 липня.
Як повідомлялося раніше 14 вересня помер радянський атлет Юрій Сєдих. 35 років тому він встановив світовий рекорд з метання молота, які дотепер не був ніким побитий.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-