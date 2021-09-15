Хакамада повідомила про смерть чоловіка

На момент смерті чоловіку було 66 років.

У Росії помер глава проєкт з вивчення іноземних мов LinguaLeo і чоловік політика Ірини Хакамади Володимир Сиротинський.

Про це вона повідомила в сторіс у своєму Інстаграм.

"Останній сет чоловіка. Він пішов", — написала вона.

Помер чоловік Хакамади

Видання Super.ru з посиланням на представника політика пише, що у 66-річного чоловіка були проблеми з серцем.

Для Хакамади Сиротинський був четвертим чоловіком, у них є дочка Марія, що хворіє на синдром Дауна. Зараз їй 24 роки.

Останній пост у своїх соціальних мережах чоловік оприлюднив ще 3 лютого, а в інстаграмі Хакамади останнє відео з ним датовано 18 липня.

Як повідомлялося раніше 14 вересня помер радянський атлет Юрій Сєдих. 35 років тому він встановив світовий рекорд з метання молота, які дотепер не був ніким побитий.