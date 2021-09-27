"Побег не удался": водитель экскаватора героически спас застрявшего в окне кота (видео)
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Вокруг дома собралась толпа, однако никто не мог помочь животному.
В Башкирии в России кот застрял в окне и не мог оттуда выбраться. Ему помог неравнодушный водитель экскаватора, который спас животное.
Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Telegram-канал "SHOT".
Инцидент произошел в городе Туймазы на улице Ленина.
Кот примерно час громко мяукал и не мог выбраться из наполовину открытого окна. Очевидно, четверолапый хотел погулять на улице, однако застрял, поэтому не мог вернуться в квартиру, так же как и соскочить с окна.
Прохожие останавливались и хотели помочь животному, однако не знали, как это сделать.
На помощь приехал водитель экскаватора, который поднял ковш машины до третьего этажа, залез на него и помог коту вернуться в квартиру.
Пользователи сети активно отреагировали на увиденное видео и выразили свое недовольство тем, что владельцы кота несмотря на распространенность подобных случаев все равно оставили окно наполовину открытым, в результате чего животное могло погибнуть.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в США футбольные болельщики во время матча спасли кота, который упал с крыши стадиона.
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