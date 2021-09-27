"Побег не удался": водитель экскаватора героически спас застрявшего в окне кота (видео)

Вокруг дома собралась толпа, однако никто не мог помочь животному.

В Башкирии в России кот застрял в окне и не мог оттуда выбраться. Ему помог неравнодушный водитель экскаватора, который спас животное.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел в городе Туймазы на улице Ленина.

Кот примерно час громко мяукал и не мог выбраться из наполовину открытого окна. Очевидно, четверолапый хотел погулять на улице, однако застрял, поэтому не мог вернуться в квартиру, так же как и соскочить с окна.

Прохожие останавливались и хотели помочь животному, однако не знали, как это сделать.

На помощь приехал водитель экскаватора, который поднял ковш машины до третьего этажа, залез на него и помог коту вернуться в квартиру.

Пользователи сети активно отреагировали на увиденное видео и выразили свое недовольство тем, что владельцы кота несмотря на распространенность подобных случаев все равно оставили окно наполовину открытым, в результате чего животное могло погибнуть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США футбольные болельщики во время матча спасли кота, который упал с крыши стадиона.