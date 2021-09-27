"Втеча не вдалася": водій екскаватора героїчно врятував застряглого у вікні кота (відео)

Навколо будинку зібрався натовп, проте ніхто не міг допомогти тварині.

У Башкирії в Росії кіт застряг у вікні та не міг звідти вибратися. Йому допоміг небайдужий водій екскаватора, який врятував тварину.

Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє Telegram-канал "SHOT".

Інцидент трапився в місті Туймази на вулиці Леніна.

Кіт приблизно годину голосно нявкав та не міг вибратися із наполовину відчиненого вікна. Очевидно, чотирилапий хотів погуляти на вулиці, проте застряг, тому уже не міг повернутися у квартиру, так само як і зіскочити з вікна.

Перехожі зупинялися і хотіли допомогти тварині, проте не знали, як це зробити.

На допомогу приїхав водій екскаватора, який підняв ківш машини до третього поверху, заліз на нього і допоміг коту повернутися у квартиру.

Користувачі мережі активно відреагували на побачене відео і висловили своє незадоволення тим, що власники кота попри поширеність подібних випадків все одно залишили вікно наполовину відчиненим, в результаті чого тварина могла загинути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США футбольні вболівальники під час матчу врятували кота, котрий упав із даху стадіону.