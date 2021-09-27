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Российские пенсионеры устроили драку за еду из помойки: видео стало вирусным в сети

Автор
Геннадий Лубенец
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Скриншот
Скриншот

Местные говорят, что такие баталии там наблюдаются чуть ли не ежедневно.

В российском Новосибирске пенсионеры подрались за выброшенные просроченные продукты возле местного супермаркета "Лента".

Соответствующими кадрами поделилась Readovka.

Отмечается, что возле контейнера собралось около 10 человек, большинство из которых, судя по всему, пенсионеры.

Некоторые из них пришли с большими сумками, а другие принесли табуретки, которые помогали им перелезть через бортик. Из этого можно предположить, что делают они это не впервые.

Местные жители утверждают, что такую картину они наблюдают "чуть ли не каждый день", а другие отмечают, что подобное наблюдается и возле других супермаркетов города.

Как сообщалось ранее, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой план по развитию экономики Сибири. По его словам, туда можно ссылать заключенных, как это было в советское время.

Теги:
#Россия #Пенсионеры #Новосибирск
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