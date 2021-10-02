"Какие коммунисты, такие и Романовы": в сети бурно обсуждают свадьбу потомка русского царя в Питере

Внимание россиян приковано к свадьбе потомков императорской семьи.

В России впервые за 120 лет состоялась свадьба представителей династии Романовых. Георгий Романов, наследник главы Российского императорского дома в изгнании, взял в жены дочь итальянского дипломата Ребекку Беттарини. Впрочем в сети свадьбу восприняли неоднозначно.

Как сообщает Фонтанка, церемония бракосочетания состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.

На свадьбе присутствовало более тысячи гостей, среди которых король Симеон Болгарский, шейх Катара Мохаммед бин Хамад, премьер Люксембурга Ксавье Беттель и другие.

От российского МИД на церемонии присутствовала Мария Захарова, впрочем в самом Кремле поздравлять молодоженов отказались, объяснив это тем, что это не входит в их обязанности.

Георгий Романов является единственным сыном главы Российского императорского дома в изгнании Владимира Романова.

Впрочем, стоит отметить, что его прадед Кирилл Владимирович был лишен бывшим императором Николаем II право на наследование престола. Да и сам он отказался от этого права во времена гражданской войны в России, после чего перешел на сторону коммунистов.

Однако после изгнания из России он вновь заявил о своем праве на престол. "Объединение членов рода Романовых", которое собрало под своим крылом большинство членов императорской фамилии, не признает организацию отца Георгия Романова.

Что касается Беттарини, то она является дочерью посла Италии в Бельгии и связана с аэрокосмической промышленностью.

В сети же их свадьба вызвала бурное обсуждение. Многие указали на то, что эти Романовы к императорской династии отношения не имеют, а другие припомнили недавние аресты коммунистов в России.

Напомним, после выборов в Госдуму России представители коммунистической партии (КПРФ) объявили о масштабных фальсификациях и вышли на митинги.

В партии заявили, что эти акции были встречами депутатов с избирателями, а значит не требовали согласования. После задержания ряда сторонников коммунистов в руководстве КПРФ заявили о "широкомасштабных репрессиях".