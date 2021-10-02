"Які комуністи, такі і Романови": в мережі бурхливо обговорюють весілля нащадка російського царя в Пітері

Увага росіян прикута до весілля нащадка імператорської родини.

У Росії вперше за 120 років відбулося весілля представників династії Романових. Георгій Романов, спадкоємець глави Російського імператорського дому у вигнанні, взяв за дружину дочку італійського дипломата Ребекку Беттаріні. Втім в мережі весілля сприйняли неоднозначно.

Як повідомляє Фонтанка, церемонія одруження відбулася 1 жовтня в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі.

На весіллі були присутні більше тисячі гостей, серед яких король Симеон Болгарський, шейх Катару Мохаммед бін Хамад, прем’єр Люксембургу Ксав’є Бетель і інші.

Від російського МЗС на церемонії була присутня Марія Захарова, втім в самому Кремлі вітати молодят відмовилися, пояснивши це тим, що це не входить в їх обов’язки.

Георгій Романов є єдиним сином глави Російського імператорського дому у вигнанні Володимира Романова.

Втім, варто зазначити, що його прадід Кирило Володимирович був позбавлений колишнім імператором Миколою II право на спадкування престолу. Та й сам він відмовився від цього права за часів громадянської війни в Росії, після чого перейшов на бік комуністів.

Однак після вигнання з Росії він знову заявив про своє право на престол. "Об’єднання членів роду Романових", яке зібрало під своїм крилом більшість членів імператорського прізвища, не визнає організацію батька Георгія Романова.

Що стосується Беттаріні, то вона є дочкою посла Італії в Бельгії і пов’язана з аерокосмічної промисловістю.

У мережі ж їхнє весілля викликало бурхливе обговорення. Багато вказали на те, що ці Романови до імператорської династії відношення не мають, а інші пригадали недавні арешти комуністів в Росії.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми Росії представники комуністичної партії (КПРФ) оголосили про масштабні фальсифікації і вийшли на мітинги.

У партії заявили, що ці акції були зустрічами депутатів з виборцями, а значить не вимагали узгодження. Після затримання ряду прихильників комуністів в керівництві КПРФ заявили про "широкомасштабні репресії".