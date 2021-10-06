Приковывают для пыток и изнасилований: айтишник "слил" более 1000 видео с издевательствами в тюрьмах РФ (21+)

После пыток россиян заставляли подписывать отказ об отсутствии претензий, иначе ад продолжался снова

В руки правозащитников Gulagu net попал жуткий архив пыток и изнасилований в тюрьмах России, который "слил" программист, имевший доступ к базе ФСИН в Саратове.

Жуткие кадры происходящего в российских местах лишения свободы обнародовали местные Телеграмм-каналы.

На кадрах (строго 21+) мужчин избивают, приковывают к кроватям, справляют на них нужду и насилуют, после чего они ставят подписи об отсутствии претензий к тюремщикам, иначе адские пытки продолжатся.

В Саратове заключенных избивали, насиловали и снимали это на камеру

Видеодоказательства с моментами изнасилования можно посмотреть по ссылке на нашем Телеграмм-канале, но этот контент не для слабонервных и строго для лиц старше 21 года!

Правозащитники говорят, что такое происходит чуть ли не каждый день и во всех тюрьмах РФ, причем тюремщики зачастую делают это за "вознаграждения" от врагов заключенных с воли.

Часть файлов, на которых более 1000 (!) таких издевательств, уже вывезли из РФ и передали в Европейский комитет по предотвращению пыток.

В России же эти файлы тоже видели, но возбуждать уголовные дела не стали: отпустили некоторых тюремщиков в отпуск, другие просто уволились по собственному желанию.

Известно, что ФСИН, сотрудники которой, собственно, и пытают людей на видео, начала проверку.

Ранее мы сообщали, что "Телеграф" добрался до тюрьмы, где сейчас находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.