Укр

Приковывают для пыток и изнасилований: айтишник "слил" более 1000 видео с издевательствами в тюрьмах РФ (21+)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Российских осужденных пытали и насиловали тюремщики Новость обновлена 06 октября 2021, 09:51
Российских осужденных пытали и насиловали тюремщики

После пыток россиян заставляли подписывать отказ об отсутствии претензий, иначе ад продолжался снова

В руки правозащитников Gulagu net попал жуткий архив пыток и изнасилований в тюрьмах России, который "слил" программист, имевший доступ к базе ФСИН в Саратове. 

Жуткие кадры происходящего в российских местах лишения свободы обнародовали местные Телеграмм-каналы.

На кадрах (строго 21+) мужчин избивают, приковывают к кроватям, справляют на них нужду и насилуют, после чего они ставят подписи об отсутствии претензий к тюремщикам, иначе адские пытки продолжатся. 

В Саратове заключенных избивали, насиловали и снимали это на камеру
В Саратове заключенных избивали, насиловали и снимали это на камеру

Видеодоказательства с моментами изнасилования можно посмотреть по ссылке на нашем Телеграмм-канале, но этот контент не для слабонервных и строго для лиц старше 21 года! 

Правозащитники говорят, что такое происходит чуть ли не каждый день и во всех тюрьмах РФ, причем тюремщики зачастую делают это за "вознаграждения" от врагов заключенных с воли.

Часть файлов, на которых более 1000 (!) таких издевательств, уже вывезли из РФ и передали в Европейский комитет по предотвращению пыток.

В России же эти файлы тоже видели, но возбуждать уголовные дела не стали: отпустили некоторых тюремщиков в отпуск, другие просто уволились по собственному желанию.

Известно, что ФСИН, сотрудники которой, собственно, и пытают людей на видео, начала проверку. 

Ранее мы сообщали, что "Телеграф" добрался до тюрьмы, где сейчас находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Теги:
#Россия #Изнасилование #Тюрьма #Пытки #Саратов
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