Приковують для тортур і зґвалтувань: айтішник "злив" більше 1000 відео зі знущаннями в тюрмах РФ (21+)

Після тортур росіян змушували підписувати відмову про відсутність претензій, інакше пекло тривало знову

В руки правозахисників Gulagu net потрапив страшний архів тортур і зґвалтувань в тюрмах Росії, який "злив" програміст, який мав доступ до бази ФСВП в Саратові.

Моторошні кадри того, що відбувається в російських місцях позбавлення волі, оприлюднили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах (строго 21+) чоловіків б’ють, приковують до ліжка, справляють на них нужду і ґвалтують, після чого вони ставлять підписи про відсутність претензій до тюремників, інакше пекельні тортури продовжаться.

У Саратові укладених били, ґвалтували і знімали це на камеру

Відеодокази з моментами зґвалтування можна переглянути за посиланням на нашому Телеграм-каналі, але цей контент не для людей зі слабкими нервами і строго для осіб старше 21 року!

Правозахисники кажуть, що таке відбувається мало не щодня і у всіх в’язницях РФ, причому тюремники часто роблять це за "винагороди" від ворогів з волі.

Частину файлів, на яких більше 1000 (!) таких знущань, уже вивезли з РФ і передали до Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

У Росії ж ці файли теж бачили, але порушувати кримінальні справи не стали: відпустили деяких тюремників у відпустку, інші просто звільнилися за власним бажанням.

Відомо, що ФСВП, співробітники якої, власне, і катують людей на відео, розпочала перевірку.

Раніше ми повідомляли, що "Телеграф" дістався до в’язниці, де зараз перебуває екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.