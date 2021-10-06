Приковують для тортур і зґвалтувань: айтішник "злив" більше 1000 відео зі знущаннями в тюрмах РФ (21+)
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Після тортур росіян змушували підписувати відмову про відсутність претензій, інакше пекло тривало знову
В руки правозахисників Gulagu net потрапив страшний архів тортур і зґвалтувань в тюрмах Росії, який "злив" програміст, який мав доступ до бази ФСВП в Саратові.
Моторошні кадри того, що відбувається в російських місцях позбавлення волі, оприлюднили місцеві Телеграм-канали.
На кадрах (строго 21+) чоловіків б’ють, приковують до ліжка, справляють на них нужду і ґвалтують, після чого вони ставлять підписи про відсутність претензій до тюремників, інакше пекельні тортури продовжаться.
Відеодокази з моментами зґвалтування можна переглянути за посиланням на нашому Телеграм-каналі, але цей контент не для людей зі слабкими нервами і строго для осіб старше 21 року!
Правозахисники кажуть, що таке відбувається мало не щодня і у всіх в’язницях РФ, причому тюремники часто роблять це за "винагороди" від ворогів з волі.
Частину файлів, на яких більше 1000 (!) таких знущань, уже вивезли з РФ і передали до Європейського комітету з питань запобігання катуванням.
У Росії ж ці файли теж бачили, але порушувати кримінальні справи не стали: відпустили деяких тюремників у відпустку, інші просто звільнилися за власним бажанням.
Відомо, що ФСВП, співробітники якої, власне, і катують людей на відео, розпочала перевірку.
Раніше ми повідомляли, що "Телеграф" дістався до в’язниці, де зараз перебуває екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.
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