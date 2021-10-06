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Приковують для тортур і зґвалтувань: айтішник "злив" більше 1000 відео зі знущаннями в тюрмах РФ (21+)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Російських засуджених катували і ґвалтували тюремники Новина оновлена 06 жовтня 2021, 09:51
Російських засуджених катували і ґвалтували тюремники

Після тортур росіян змушували підписувати відмову про відсутність претензій, інакше пекло тривало знову

В руки правозахисників Gulagu net потрапив страшний архів тортур і зґвалтувань в тюрмах Росії, який "злив" програміст, який мав доступ до бази ФСВП в Саратові.

Моторошні кадри того, що відбувається в російських місцях позбавлення волі, оприлюднили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах (строго 21+) чоловіків б’ють, приковують до ліжка, справляють на них нужду і ґвалтують, після чого вони ставлять підписи про відсутність претензій до тюремників, інакше пекельні тортури продовжаться.

У Саратові укладених били, ґвалтували і знімали це на камеру
У Саратові укладених били, ґвалтували і знімали це на камеру

Відеодокази з моментами зґвалтування можна переглянути за посиланням на нашому Телеграм-каналі, але цей контент не для людей зі слабкими нервами і строго для осіб старше 21 року!

Правозахисники кажуть, що таке відбувається мало не щодня і у всіх в’язницях РФ, причому тюремники часто роблять це за "винагороди" від ворогів з волі.

Частину файлів, на яких більше 1000 (!) таких знущань, уже вивезли з РФ і передали до Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

У Росії ж ці файли теж бачили, але порушувати кримінальні справи не стали: відпустили деяких тюремників у відпустку, інші просто звільнилися за власним бажанням.

Відомо, що ФСВП, співробітники якої, власне, і катують людей на відео, розпочала перевірку.

Раніше ми повідомляли, що "Телеграф" дістався до в’язниці, де зараз перебуває екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Теги:
#Росія #Згвалтування #В'язниця #Тортури #Саратов
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