Укр

"Взорвался ядерный реактор?" В Москве резко загрязнился воздух, власти молчат уже двое суток

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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На сутки москвичам рекомендовали поменьше бывать на улице Новость обновлена 10 октября 2021, 15:48
На сутки москвичам рекомендовали поменьше бывать на улице

Конкретной причины экстремально высокого загрязнения, естественно, не сообщается

Вторые сутки жителям Москвы не объясняют, по какой причине с шести вечера пятницы, 8 октября, для предприятий города было объявлено о НМУ первой степени опасности.

Своим возмущением происходящим поделился один из пользователей Facebook под ником Theodor Raskol.

"Друзья, те, что живут в Москве, вам действительно пофигу, что здесь произошло что-то экстраординарное? Взорвался ядерный реактор или химический завод, я не знаю. Вас-то это непосредственно касается!" — написал в соцсети мужчина, прикрепив к публикации скрин документа.

В информационном донесении идет речь об экстремально высоком уровне загрязнения воздуха в российской столице.

Документ, опубликованный пользователем Theodor Raskol
Документ, опубликованный пользователем Theodor Raskol

НМУ первой степени — это неблагоприятные метеорологические условия. В данном случае: для того, чтобы загрязняющие вещества в атмосфере быстрее рассеялись.

Помимо прочего, в документе были озвучены некоторые рекомендации для местного населения. Так, москвичам и гостям города предложили меньше бывать на улице, проветривать помещения только с помощью кондиционеров, а занятия спортом проводить исключительно в спорткомплексах, а не на открытом воздухе.

Также в донесении отмечается, что лучше организовать выезд в загородную зону или санаторий.

Интересно, что время объявления НМУ касалось исключительно одних суток — с 18:00 8 октября до 18:00 9 октября. При этом широкого информирования населения не проводилось, как и не объяснялась причина появления такого документа.

Согласно прогнозу погоды, 8 и 9 октября в столице России наблюдалась облачная погода с периодическими дождями.

Прогноз погоды в Москве
Прогноз погоды в Москве

Сама же бумага подписана старшим оперативным дежурным Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Второй день со дня инцидента, а реакции и ответа, что же это было — нет",высказался о происходящем украинский журналист Игорь Соловей в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в российской республике Татарстан в воскресенье, 10 октября, рухнул самолет с 22 пассажирами на борту. Большинство участников трагедии скончались от полученных травм.

Теги:
#Москва #Россия #Загрязнение воздуха
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