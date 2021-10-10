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"Вибухнув ядерний реактор?" У Москві різко забруднилося повітря, влада мовчить вже дві доби

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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На добу москвичам рекомендували поменше бувати на вулиці Новина оновлена 10 жовтня 2021, 15:48
На добу москвичам рекомендували поменше бувати на вулиці

Конкретної причини екстремально високого забруднення, звичайно, не повідомляється

Другу добу жителям Москви не пояснюють, з якої причини від шостої вечора п’ятниці, 8 жовтня, для підприємств міста було оголошено про НМУ першого ступеня небезпеки.

Своїм обуренням тим, що відбувається поділився один із користувачів Facebook під ніком Theodor Raskol.

"Друзі, ті, які живуть в Москві, вам дійсно пофігу, що тут сталося щось екстраординарне? Вибухнув ядерний реактор або хімічний завод, я не знаю. Вас-то це безпосередньо стосується!" — написав у соцмережі чоловік, прикріпивши до публікації скрін документа.

В інформаційному повідомленні йдеться про екстремально високий рівень забруднення повітря в російській столиці.

Документ, опублікований користувачем Theodor Raskol
Документ, опублікований користувачем Theodor Raskol

НМУ першого ступеня — це несприятливі метеорологічні умови. В цьому випадку: для того, аби забруднюючі речовини в атмосфері швидше розсіялися.

Крім іншого, в документі були озвучені деякі рекомендації для місцевого населення. Так, москвичам і гостям міста запропонували менше бувати на вулиці, провітрювати приміщення лише із допомогою кондиціонерів, а заняття спортом проводити винятково у спорткомплексах, а не на відкритому повітрі.

Також в повідомленні зазначалося, що краще організувати виїзд в заміську зону або санаторій.

Цікаво, що час оголошення НМУ стосувалося лише однієї доби — із 18:00 8 жовтня до 18:00 9 жовтня. При цьому широкого інформування населення не проводилося, як і не пояснювалася причина появи такого документа.

Згідно з прогнозом погоди, 8 і 9 жовтня в столиці Росії спостерігалась хмарна погода з періодичними дощами.

Прогноз погоди в Москві
Прогноз погоди в Москві

Документ, до речі, підписано старшим оперативним черговим Департаменту у справах цивільної оборони, НС та пожежної безпеки.

"Другий день від дня інциденту, а реакції і відповіді, що ж це було — ні",висловився про те, що відбувається український журналіст Ігор Соловей в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в російській республіці Татарстан в неділю, 10 жовтня, впав літак із 22 пасажирами на борту. Більшість учасників трагедії померли від отриманих травм.

Теги:
#Москва #Росія #Забруднення повітря
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