Сотни заключенных колонии в России устроили бунт из-за избиений (фото и видео)
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ЧП произошло в учреждении на Северном Кавказе.
В исправительной колонии №1 во Владикавказе, Россия, несколько сот заключенных взбунтовались из-за условий содержания и избиений со стороны администрации.
Об этом сообщают российские СМИ.
ЧП произошло в пятницу, но по состоянию на полночь по Киеву полиция еще не вошла в колонию. ФСИН (служба исполнения наказаний) сообщает, что зачинщиками были два заключенных, которые пребывали в изоляторе.
К ним присоединились и другие. В итоге осужденные поломали камеры, внутренние двери.
Одной из причин бунта стали массовые обыски, проведенные накануне.
Заключенные и их родственники поводом для бунта называют рукоприкладство со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Супруга одного из осужденных рассказала, что режим пребывания ужесточают.
Появилась также запись вероятного разговора с одним из бунтовщиков. Он рассказал, что находившихся в штрафном изоляторе избили резиновыми дубинками. Они в ответ — резали себя.
В сети также появились фото побоев заключенных.
В результате бунта травмы получили несколько арестантов. Колония оцеплена полицией, на месте готовятся к штурму Росгвардия и ОМОН. В поддержку привлекли сводные полки из Владикавказа и Чечни.
Ранее "Телеграф" писал, что в России пытали заключенных и снимали это на видео — кадры попали в сеть.
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