Сотни заключенных колонии в России устроили бунт из-за избиений (фото и видео)

ЧП произошло в учреждении на Северном Кавказе.

В исправительной колонии №1 во Владикавказе, Россия, несколько сот заключенных взбунтовались из-за условий содержания и избиений со стороны администрации.

Об этом сообщают российские СМИ.

ЧП произошло в пятницу, но по состоянию на полночь по Киеву полиция еще не вошла в колонию. ФСИН (служба исполнения наказаний) сообщает, что зачинщиками были два заключенных, которые пребывали в изоляторе.

К ним присоединились и другие. В итоге осужденные поломали камеры, внутренние двери.

Одной из причин бунта стали массовые обыски, проведенные накануне.

Заключенные и их родственники поводом для бунта называют рукоприкладство со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Супруга одного из осужденных рассказала, что режим пребывания ужесточают.

Появилась также запись вероятного разговора с одним из бунтовщиков. Он рассказал, что находившихся в штрафном изоляторе избили резиновыми дубинками. Они в ответ — резали себя.

В сети также появились фото побоев заключенных.

В результате бунта травмы получили несколько арестантов. Колония оцеплена полицией, на месте готовятся к штурму Росгвардия и ОМОН. В поддержку привлекли сводные полки из Владикавказа и Чечни.

Ранее "Телеграф" писал, что в России пытали заключенных и снимали это на видео — кадры попали в сеть.