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Сотні ув’язнених колонії в Росії влаштували бунт через побиття (фото і відео)

Автор
Галина Михайлова
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Кадр з відео
Кадр з відео

Надзвичайна подія сталася в установі на Північному Кавказі.

У виправній колонії №1 у Владикавказі, Росія, кількасот в’язнів збунтувалися через умови утримання і побиття з боку адміністрації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Надзвичайна подія сталася в п’ятницю, але за станом на північ по Києву поліція ще не увійшла в колонію. ФСВП (служба виконання покарань) повідомляє, що заводіяками були двоє ув’язнених, які перебували в ізоляторі.

До них приєдналися і інші. В результаті засуджені поламали камери, внутрішні двері.

Однією з причин бунту стали масові обшуки, проведені напередодні.

Ув’язнені і їх родичі приводом для бунту називають рукоприкладство з боку співробітників пенітенціарної установи. Дружина одного із засуджених розповіла, що режим перебування посилюють.

З’явився також запис ймовірної розмови з одним з бунтівників. Він розповів, що тих, хто знаходився в штрафному ізоляторі побили гумовими кийками. А вони відповіли — різали себе.

У мережі також з’явилися фото побоїв ув’язнених.

В результаті бунту травми отримали кілька арештантів. Колонія оточена поліцією, на місці готуються до штурму Росгвардія і ОМОН. На підтримку залучили зведені полки з Владикавказа і Чечні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії катували в’язнів і знімали це на відео — кадри потрапили в мережу.

Теги:
#Колонія #Владикавказ #Заколот
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