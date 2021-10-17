В России вновь заговорили о "замерзающей Украине": заявление пропагандиста повеселило сеть (видео)
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В России вновь заговорили о мерзнущих украинцах.
Российская пропаганда вновь отличилась старым "перлом" о "замерзающей Украине". Теперь местные эксперты обеспокоились отсутствием у украинских бабушек шерстяных одеял.
На это обратил внимание украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
"О мальчиках в трусиках слышали, о монтажной пене слышали. Ловите новый хит росПропаганды о бабушках замерзающих", — подписал видео он.
На кадрах, которые транслировались в эфире канала "Россия 1" военный эксперт Игорь Коротченко говорил о вероятности полномасштабной войны между Украиной и Россией, а также о помощи стран НАТО и ЕС украинским военным.
"Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи", — сказал он.
В сети же заявления Коротченко встретили критикой и юмором.
Как сообщалось ранее, недавно в сети появилось новая страшилка от оккупантов о том, как бойцы ВСУ якобы засунули девушке гранату во влагалище и залили ее монтажной пеной.
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