В России вновь заговорили о "замерзающей Украине": заявление пропагандиста повеселило сеть (видео)

В России вновь заговорили о мерзнущих украинцах.

Российская пропаганда вновь отличилась старым "перлом" о "замерзающей Украине". Теперь местные эксперты обеспокоились отсутствием у украинских бабушек шерстяных одеял.

На это обратил внимание украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"О мальчиках в трусиках слышали, о монтажной пене слышали. Ловите новый хит росПропаганды о бабушках замерзающих", — подписал видео он.

На кадрах, которые транслировались в эфире канала "Россия 1" военный эксперт Игорь Коротченко говорил о вероятности полномасштабной войны между Украиной и Россией, а также о помощи стран НАТО и ЕС украинским военным.

"Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи", — сказал он.

В сети же заявления Коротченко встретили критикой и юмором.

Как сообщалось ранее, недавно в сети появилось новая страшилка от оккупантов о том, как бойцы ВСУ якобы засунули девушке гранату во влагалище и залили ее монтажной пеной.