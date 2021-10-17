У Росії знову заговорили про "замерзаючу Україні": заява пропагандиста повеселила мережу (відео)

У Росії знову заговорили про українців, що мерзнуть.

Російська пропаганда знову відзначилася старим "перлом" про "замерзаючу Україну". Тепер місцеві експерти занепокоїлися відсутністю в українських бабусь вовняних ковдр.

На це звернув увагу український блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Про хлопчиків в трусіках чули, про монтажну піну чули. Ловіть новий хіт росПропаганди про бабусь замерзаючих", — підписав відео він.

На кадрах, які транслювалися в ефірі каналу "Росія 1" військовий експерт Ігор Коротченко говорив про ймовірність повномасштабної війни між Україною і Росією, а також про допомогу країн НАТО і ЄС українським військовим.

"Хоча б ковдр привезли вовняних бабусям українським, що замерзають. Два або три літаки гуманітарної допомоги", — сказав він.

У мережі ж заяви Коротченко зустріли критикою і гумором.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі з’явилося нова страшилка від окупантів про те, як бійці ВСУ нібито засунули дівчині гранату в піхву і залили її монтажною піною.