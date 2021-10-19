Стала жертвой убийства: в российской Вологде поиски 9-летней девочки закончились крайне неудачно

Девочка умерла от ножевых ранений

В российской Вологде нашли убитой 9-летнюю девочку, которую искали с 16 октября. Ребенка жестоко убила 40-летняя женщина, которая познакомилась с девочкой на улице и заманила ее к себе в квартиру.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Соня Жаворонкова (так зовут девочку) ушла из дома 16 октября около 10 часов утра, однако родные обнаружили пропажу только на следующий день ближе к обеду. Мать девочки думала, что ребенок находится у бабушки. Выяснилось, что семья состоит на учете как неблагополучная, а помимо Сони в семье есть еще двое детей — мальчик 2007 года рождения и девочка 2012 года.

Пропавшую девочку искали по всей Вологде. К сожалению, найти ее живой не удалось — тело Сони Жаворонковой обнаружили в квартире в Долгом переулке. Некоторые СМИ пишут, что девочка умерла от ножевых ранений.

Как оказалось, квартира, где убили девочку, принадлежит 40-летней Ульяне Ланской. Женщина попала на камеры видеонаблюдения с Соней и ее подружкой.

Ульяна Ланская попала на камеры вместе с двумя девочками

Следователи пришли к выводу, что женщина познакомилась с девочкой на улице, втерлась в доверие, затем заманила к себе в квартиру, где и совершила убийство. На опознание Сони Жаворонковой приехал ее дядя.

Позже выяснилось, что подозреваемая в убийстве страдает шизофренией, а сразу после того, как она убила 9-летнюю девочку, Ланская выехала в Беломорск (город в Карелии за 800 км от места преступления).

Именно в Беломорске женщину и задержали, после чего Ульяну Ланскую доставили в психиатрическую клинику и приставили к ней полицию. Сообщается, что женщина ведет себя неадекватно, поэтому допросить ее невозможно. Известно, что недавно она была лишена родительских прав.

Добавим, что со второй девочкой, которая была вместе с убитой Соней, все в порядке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России произошло оккультное убийство 15-летнего подростка, отчим которого таким образом пытался вернуться в семью.