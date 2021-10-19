Стала жертвою вбивства: у російській Вологді пошуки 9-річної дівчинки закінчилися вкрай невдало

Дівчинка померла від ножових поранень

У російській Вологді знайшли вбитою 9-річну дівчинку, яку шукали з 16 жовтня. Дитину жорстоко вбила 40-річна жінка, яка познайомилася з дівчинкою на вулиці і заманила її до себе в квартиру.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Соня Жаворонкова (так звуть дівчинку) пішла з дому 16 жовтня близько 10 години ранку, проте рідні виявили пропажу тільки на наступний день ближче до обіду. Мати дівчинки думала, що дитина знаходиться у бабусі. З’ясувалося, що сім’я перебуває на обліку як неблагополучна, а крім Соні в сім’ї є ще двоє дітей — хлопчик 2007 року народження та дівчинка 2012 року.

Зниклу дівчинку шукали по всій Вологді. На жаль, знайти її живою не вдалося — тіло Соні Жаворонкової виявили в квартирі в Довгому провулку. Деякі ЗМІ пишуть, що дівчинка померла від ножових поранень.

Як виявилося, квартира, де вбили дівчинку, належить 40-річній Уляні Ланській. Жінка потрапила на камери відеоспостереження з Сонею і її подружкою.

Уляна Ланська потрапила на камери разом з двома дівчатками

Слідчі прийшли до висновку, що жінка познайомилася з дівчинкою на вулиці, втерлася в довіру, потім заманила до себе в квартиру, де і скоїла вбивство. На упізнання Соні Жаворонкової приїхав її дядько.

Пізніше з’ясувалося, що підозрювана у вбивстві страждає на шизофренію, а відразу після того, як вона вбила 9-річну дівчинку, Ланська виїхала в Біломорськ (місто в Карелії за 800 км від місця злочину).

Саме в Біломорську жінку і затримали, після чого Уляну Ланську доставили в психіатричну клініку і приставили до неї поліцію. Повідомляється, що жінка поводиться неадекватно, тому допитати її неможливо. Відомо, що недавно вона була позбавлена батьківських прав.

Додамо, що з другою дівчинкою, яка була разом з убитою Сонею, все в порядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії відбулося окультне вбивство 15-річного підлітка, вітчим якого таким чином намагався повернутися в сім’ю.