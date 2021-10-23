В России дети нашли чемодан с обезглавленным трупом (видео)
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Женщине по предварительным данным около 30-40 лет.
В российском городе Орск дети нашли чемодан с обезглавленным трупом девушки.
Об этом сообщает местное издание orsk.ru.
По его информации происшествие произошло на улице Станиславского, 47а. Дети игрались во дворе и заметили под окнами неизвестный чемодан, который, судя по всему, лежал там весь день.
Прибывшая на место полиция установила, что женщина ориентировочно 30-40 лет погибла около суток назад. Опознать ее пока не удалось, так как убийца отрезал ей голову.
Остальные части тела не повреждены.
Местная жительница подтвердила информацию о том, что чемодан нашли дети, о чем ей рассказала внучка.
"По-видимому они его и открыли, дети же любопытные, им интересно", — сказала она.
В настоящее время полиция занимается установлением личности погибшей и поиском злоумышленника.
Как сообщалось ранее, недавно в российской Вологде 40-летняя женщина завела 9-летнюю девочку к себе в квартиру и убила ее ножом. После этого злоумышленница уехала в другую часть страны, где ее и задержали. Известно, что женщина страдает шизофренией, а накануне ее лишили родительских прав.
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