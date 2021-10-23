В России дети нашли чемодан с обезглавленным трупом (видео)

Женщине по предварительным данным около 30-40 лет.

В российском городе Орск дети нашли чемодан с обезглавленным трупом девушки.

Об этом сообщает местное издание orsk.ru.

По его информации происшествие произошло на улице Станиславского, 47а. Дети игрались во дворе и заметили под окнами неизвестный чемодан, который, судя по всему, лежал там весь день.

Прибывшая на место полиция установила, что женщина ориентировочно 30-40 лет погибла около суток назад. Опознать ее пока не удалось, так как убийца отрезал ей голову.

Остальные части тела не повреждены.

Местная жительница подтвердила информацию о том, что чемодан нашли дети, о чем ей рассказала внучка.

"По-видимому они его и открыли, дети же любопытные, им интересно", — сказала она.

В настоящее время полиция занимается установлением личности погибшей и поиском злоумышленника.

Орск на карте

Как сообщалось ранее, недавно в российской Вологде 40-летняя женщина завела 9-летнюю девочку к себе в квартиру и убила ее ножом. После этого злоумышленница уехала в другую часть страны, где ее и задержали. Известно, что женщина страдает шизофренией, а накануне ее лишили родительских прав.