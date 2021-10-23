Рус

У Росії діти знайшли валізу з обезголовленим трупом (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Вбивство в Орську Новина оновлена 23 жовтня 2021, 19:25
Вбивство в Орську

Жінці за попередніми даними близько 30-40 років.

У російському місті Орськ діти знайшли валізу з обезголовленим трупом дівчини.

Про це повідомляє місцеве видання orsk.ru.

За його інформацією пригода сталася на вулиці Станіславського, 47а. Діти гралися у дворі та помітили під вікнами невідому валізу, яка, судячи з усього, лежала там весь день.

Поліція встановила, що жінка орієнтовно 30-40 років загинула близько доби тому. Пізнати її поки не вдалося через те, що вбивця відрізав їй голову.

Решта частин тіла не пошкоджені.

Місцева мешканка підтвердила інформацію про те, що валізу знайшли діти, про що їй розповіла внучка.

"Мабуть, вони його і відкрили, діти ж цікаві, їм цікаво", — сказала вона.

В цей час поліція займається встановленням особи загиблої та пошуком зловмисника.

Орськ на мапі
Орськ на мапі

Як повідомлялося раніше, нещодавно в російській Вологді 40-річна жінка завела 9-річну дівчинку до себе у квартиру і вбила її ножем. Після цього зловмисниця поїхала в іншу частину країни, де її й затримали. Відомо, що жінка страждає на шизофренію, а напередодні її позбавили батьківських прав.

Теги:
#Росія #Вбивство #Орськ
Червона зона
Україна
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Червона зона
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Категорія
Генерал Ігор Романенко
Перемир’я на Донбасі у 2020-му працювало лише тому, що Путін хотів зробити з нього Придністров’ї-2, — генерал
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Заморозки на грунті.
В Україну йде похолодання до -5°C: кому не пощастить найбільше
Дата публікації
Категорія
В Україні поставили рекорд вакцинації
Госпіталізацій більше, видужалих менше: яка обстановка з COVID-19 в Україні на 23 жовтня