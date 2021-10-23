У Росії діти знайшли валізу з обезголовленим трупом (відео)

Жінці за попередніми даними близько 30-40 років.

У російському місті Орськ діти знайшли валізу з обезголовленим трупом дівчини.

Про це повідомляє місцеве видання orsk.ru.

За його інформацією пригода сталася на вулиці Станіславського, 47а. Діти гралися у дворі та помітили під вікнами невідому валізу, яка, судячи з усього, лежала там весь день.

Поліція встановила, що жінка орієнтовно 30-40 років загинула близько доби тому. Пізнати її поки не вдалося через те, що вбивця відрізав їй голову.

Решта частин тіла не пошкоджені.

Місцева мешканка підтвердила інформацію про те, що валізу знайшли діти, про що їй розповіла внучка.

"Мабуть, вони його і відкрили, діти ж цікаві, їм цікаво", — сказала вона.

В цей час поліція займається встановленням особи загиблої та пошуком зловмисника.

Орськ на мапі

Як повідомлялося раніше, нещодавно в російській Вологді 40-річна жінка завела 9-річну дівчинку до себе у квартиру і вбила її ножем. Після цього зловмисниця поїхала в іншу частину країни, де її й затримали. Відомо, що жінка страждає на шизофренію, а напередодні її позбавили батьківських прав.