Чихуахуа чуть не сорвал свадьбу в России, уничтожив паспорт невесты (видео)

На уничтожение документов понадобилось несколько минут.

Российская пара из Мурманска планировала расписаться, когда свадьбу чуть не сорвала случайность. Чихухуа Конор, которого оставили наедине с документами растерзал паспорт девушки.

Об этом сообщает Север. Реалии.

Пара планировала расписаться в ЗАГСе, но перед бракосочетанием решили сходить в магазин. Отсутствовали около десяти минут.

Анастасия Балуева рассказывает, что боялась забыть паспорт и положила его на видное место — тумбочку в коридоре. По возвращению обнаружили, что часть страниц истерзана собакой, а часть он вообще съел.

Ее на тот момент будущий супруг уточнил в ЗАГСе, могут ли их расписать с такими документами. Получил отрицательный ответ и рекомендацию обратиться к правоохранителям.

Василий и Анастасия поехали в райотдел МВД. Там за 40 минут удалось получить новые документы и на роспись к двум часам дня пара прибыла во всеоружии.

"Свадьба состоялась вовремя и родилась наша семья", — рассказала девушка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе в гостей свадьбы врезался автомобиль.