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Чихуахуа чуть не сорвал свадьбу в России, уничтожив паспорт невесты (видео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пара с виновником переполоха.
Пара с виновником переполоха.

На уничтожение документов понадобилось несколько минут.

Российская пара из Мурманска планировала расписаться, когда свадьбу чуть не сорвала случайность. Чихухуа Конор, которого оставили наедине с документами растерзал паспорт девушки. 

Об этом сообщает Север. Реалии. 

Пара планировала расписаться в ЗАГСе, но перед бракосочетанием решили сходить в магазин. Отсутствовали около десяти минут.

Анастасия Балуева рассказывает, что боялась забыть паспорт и положила его на видное место — тумбочку в коридоре. По возвращению обнаружили, что часть страниц истерзана собакой, а часть он вообще съел. 

Ее на тот момент будущий супруг уточнил в ЗАГСе, могут ли их расписать с такими документами. Получил отрицательный ответ и рекомендацию обратиться к правоохранителям. 

Василий и Анастасия поехали в райотдел МВД. Там за 40 минут удалось получить новые документы и на роспись к двум часам дня пара прибыла во всеоружии. 

"Свадьба состоялась вовремя и родилась наша семья", — рассказала девушка. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе в гостей свадьбы врезался автомобиль.

Теги:
#Россия #Свадьба #Чихуахуа #Мурманск
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