Чихуахуа чуть не сорвал свадьбу в России, уничтожив паспорт невесты (видео)
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На уничтожение документов понадобилось несколько минут.
Российская пара из Мурманска планировала расписаться, когда свадьбу чуть не сорвала случайность. Чихухуа Конор, которого оставили наедине с документами растерзал паспорт девушки.
Об этом сообщает Север. Реалии.
Пара планировала расписаться в ЗАГСе, но перед бракосочетанием решили сходить в магазин. Отсутствовали около десяти минут.
Анастасия Балуева рассказывает, что боялась забыть паспорт и положила его на видное место — тумбочку в коридоре. По возвращению обнаружили, что часть страниц истерзана собакой, а часть он вообще съел.
Ее на тот момент будущий супруг уточнил в ЗАГСе, могут ли их расписать с такими документами. Получил отрицательный ответ и рекомендацию обратиться к правоохранителям.
Василий и Анастасия поехали в райотдел МВД. Там за 40 минут удалось получить новые документы и на роспись к двум часам дня пара прибыла во всеоружии.
"Свадьба состоялась вовремя и родилась наша семья", — рассказала девушка.
Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе в гостей свадьбы врезался автомобиль.
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