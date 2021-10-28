Чихуахуа мало не зірвав весілля в Росії, знищивши паспорт нареченої (відео)

На знищення документів знадобилося кілька хвилин.

Російська пара з Мурманська планувала розписатися, коли весілля мало не зірвала випадковість. Чихухуа Конор, якого залишили наодинці з документами, роздер паспорт дівчини.

Про це повідомляє Північ. Реалії.

Пара планувала розписатися в РАГСі, але перед одруженням вирішили сходити до магазину. Не було їх близько десяти хвилин.

Анастасія Балуєва розповідає, що боялася забути паспорт та поклала його на чільне місце — тумбочку у коридорі. Після повернення виявили, що частина сторінок понівечена собакою, а частину він взагалі з’їв.

Її на той момент майбутній чоловік уточнив у РАГСі, чи можуть їх розписати з такими документами. Отримав негативну відповідь та рекомендацію звернутися до правоохоронців.

Василь та Анастасія поїхали до райвідділу МВС. Там за 40 хвилин вдалося отримати нові документи і на розпис до другої години дня пара прибула у всеозброєнні.

"Весілля відбулося вчасно і народилася наша родина", — розповіла дівчина.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мелітополі у гостей весілля врізався автомобіль.