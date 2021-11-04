Котики в контрольной по физике: учительница нашла необычный способ заинтересовать детей

Ученики техникума неоднозначно восприняли задание с рисунками, но старательно подошли к его выполнению

В одном из техникумов города Тюмень в России преподаватель решила необычным способом помочь ученикам справиться со стрессом во время контрольной работы по физике.

Об этом учительница рассказала у себя в Twitter.

После проверки десятков "однотипных" тестов, выполнение которых заставляют учеников волноваться, преподаватель добавила задание нарисовать котика, ежика или динозавра в зависимости от правильного варианта. За это ребята смогли получить дополнительный балл.

Педагог рассказала, что изначально ученики техникума скептически отнеслись к нововведениям, но все безоговорочно добавляли рисунки в ответы. Высший балл за выполнение заданий можно было получить и без рисунков, но некоторым это задание помогло повысить оценку.

Пользователи соцсети тоже оценили идею учителя, о чем стали писать в комментариях:

Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы

Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы

Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы

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