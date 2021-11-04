Укр

Котики в контрольной по физике: учительница нашла необычный способ заинтересовать детей

Автор
Татьяна Веремеева
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Автор
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Рисунок в контрольной по физике в тюменьском техникуме
Рисунок в контрольной по физике в тюменьском техникуме

Ученики техникума неоднозначно восприняли задание с рисунками, но старательно подошли к его выполнению

В одном из техникумов города Тюмень в России преподаватель решила необычным способом помочь ученикам справиться со стрессом во время контрольной работы по физике.

Об этом учительница рассказала у себя в Twitter.

После проверки десятков "однотипных" тестов, выполнение которых заставляют учеников волноваться, преподаватель добавила задание нарисовать котика, ежика или динозавра в зависимости от правильного варианта. За это ребята смогли получить дополнительный балл.

Педагог рассказала, что изначально ученики техникума скептически отнеслись к нововведениям, но все безоговорочно добавляли рисунки в ответы. Высший балл за выполнение заданий можно было получить и без рисунков, но некоторым это задание помогло повысить оценку.

Пользователи соцсети тоже оценили идею учителя, о чем стали писать в комментариях:

Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы
Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы
Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы
Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы
Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы
Реакция соцсетей на инициативу тюменской учительницы

Напомним, эксперты рынка труда в один голос заявляют, что в Украине сложнее всего найти работу выпускникам высших учебных заведений. При этом, основная проблема состоит не в качестве образования или отсутствии опыта работы, а в особенностях современной молодежи. Знакомые с ситуацией люди говорят, что современные молодые люди зачастую не знают, чем хотят заниматься во взрослой жизни, а образование получают ради "корочки". В том, что происходит в современной системе образования и как можно исправить ситуацию, разбирался "Телеграф".

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#Россия #Образование
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